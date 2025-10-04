Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima diario

Clima matutino en Río Negro

Hoy en Río Negro, el clima presenta un amanecer parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Se espera una humedad del 82%, por lo que la sensación de frescura será notable. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, manteniéndose constantes durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, las condiciones en la región de Río Negro continuarán siendo parcialmente nubosas, alcanzando una temperatura máxima de 17.1°C. La humedad persistirá, haciendo que la temperatura percibida podría ser ligeramente menor. Los vientos seguirán con rachas de hasta 43 km/h, recomendándose tomar precauciones si planea actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025

El sol salió hoy a las 08:33 y la puesta está estimada para las 17:51. Las observaciones astronómicas indican un ciclo de luz adecuado para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el clima empiece a enfriarse nuevamente.