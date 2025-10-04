Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima hoy

Durante la mañana, el clima en Tucumán presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 8.5°C, ideal para abrigarse si sales temprano. Durante estas horas, no se esperan precipitaciones, aunque la humedad rondará el 41%, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea algo fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el clima seguiría siendo parcialmente nuboso, pero más cálido, alcanzando temperaturas máximas de 22.4°C. Los vientos podrían llegar a tener una velocidad de 7 km/h desde el noreste, sin ráfagas significativas. No se prevé lluvia, por lo que no es necesario llevar paraguas, pero la humedad continuará alta, alrededor de un 47%.