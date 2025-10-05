Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

El clima hoy

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires en la mañana

Esta mañana en Buenos Aires, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 5.6°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el ambiente se mantendrá fresco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 21 km/h. La humedad relativa será alrededor del 55%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15.7°C. No se esperan lluvias, lo que permite un ambiente estable para actividades al aire libre. Las condiciones de viento seguirán siendo consistentes, rondando los 21 km/h, y la humedad continuará en torno al 92%. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre considerando vestimenta adecuada al clima fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer está previsto a las 08:05, mientras que el sol se pondrá a las 17:52. La duración de la luz diurna será de aproximadamente 9 horas y 47 minutos, lo que ofrece tiempo considerable para disfrutar del día.