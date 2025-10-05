Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima Local

Hoy, en Ciudad De Buenos Aires, el clima se mostrará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 8.6°C. Por la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, y es posible sentir algunos vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h. La humedad relativa rondará el 62%, generando una sensación algo fresca al comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, la temperatura subirá hasta alcanzar un máximo de 16°C. Los vientos serán más notorios, con ráfagas llegando a 12 km/h. Para la noche, se estima que el clima continúe siendo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura descenderá gradualmente, ofreciendo una velada fresca y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

El amanecer en Ciudad de Buenos Aires está previsto para las 7:57 de la mañana, mientras que el sol se pondrá a las 17:50, brindando más de 9 horas de luz solar durante este domingo. Aprovechen el día para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre considerando las recomendaciones meteorológicas.