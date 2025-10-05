Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima será predominantemente parcialmente nuboso, típico de esta época del año. A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán a subir desde los 8.2°C, alcanzando niveles más suaves conforme avance el día. No se espera precipitación significativa durante estas horas, lo que hace que sea un excelente momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que transcurra la tarde, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C. El viento, proveniente del sureste, se mantendrá a una velocidad moderada de aproximadamente 19 km/h. Aunque el cielo estará mayormente nublado, no se esperan lluvias ni condiciones extremas durante el resto del día. La humedad relativa será notoria, alcanzando picos cercanos al 94%. Los residentes pueden esperar un ambiente cálido pero algo húmedo, mientras disfrutan de una tarde tranquila en Corrientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer fue a las 06:42 y se prevé que el sol se ponga a las 18:08. Estos horarios son ideales para quienes planean actividades relacionadas con la observación astronómica o simple disfrute del entorno natural que ofrece la ciudad de Corrientes.