Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Estado del clima

Para este domingo en Formosa, el clima promete ser variado a lo largo del día. Durante la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima alrededor de 7.9°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 9 km/h, mientras que la humedad rondará el 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde-noche, las condiciones seguirán siendo moderadamente nubosas, con el mercurio alcanzando una temperatura máxima de 20.5°C. Se espera que los vientos aumenten ligeramente a lo largo del día, alcanzando una máxima de 10 km/h. La probabilidad de precipitaciones es escasa, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse interrumpidas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición desde las 07:37 y se pondrá a las 18:08, lo que proporciona un tiempo diurno amplio para disfrutar de las actividades planificadas. Para los interesados en la observación lunar, la luna se alzará a las 17:29 y se esconderá a las 07:02.