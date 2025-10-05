Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima y pronóstico

La jornada se presenta con clima variable en La Pampa. Según las previsiones, a lo largo de la mañana de este domingo 5 de octubre de 2025, las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, esperando que el cielo se mantenga parcialmente nuboso con una humedad promedio del 40%. Puede que experimentemos clima húmedo en ciertos momentos, con la posibilidad de ráfagas de viento alcanzando hasta 29 km/h. Se recomienda vestimenta adecuada para el fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, se prevén máximas que podrían llegar a los 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente despejado, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre. No se anticipan precipitaciones significativas, aunque se esperan vientos moderados desde el sur, promediando los 18 km/h. La noche será más fresca con temperaturas en descenso, por lo que se sugiere llevar un abrigo ligero si planea salir.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:25, regalando un amanecer tranquilo, mientras que se esconderá a las 18:08. Aproveche las horas de luz para disfrutar de las actividades al aire libre y tenga en cuenta que las horas de oscuridad serán significativas debido a la fase de luna creciente que comenzará a mostrar su influencia.