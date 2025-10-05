Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

La clima en Mendoza este domingo 5 de octubre de 2025 comenzará con un amanecer fresco. Durante la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 6.6°C. Los vientos se mantendrán a una velocidad moderada, alcanzando un máximo de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las temperaturas subirán ligeramente hasta los 17.5°C. Se prevé que el cielo se mantenga parcialmente cubierto. Por la noche, la temperatura descenderá levemente, pero no se esperan lluvias significativas. El viento continuará soplando suavemente a lo largo de la jornada, con una velocidad máxima de hasta 13 km/h, por lo que el clima será agradable para realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa alcanzará un 62%, lo que contribuirá a un ambiente agradable sin mayores sobresaltos climáticos. No se prevé precipitación alguna durante el día, haciendo de este un día ideal para disfrutar al aire libre.