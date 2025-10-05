Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Situación climática

Hoy, el clima en Neuquén presentará condiciones de lluvia débil durante la mañana. La temperatura mínima alcanzará los 4.9°C, con vientos predominantes del oeste a una velocidad máxima de 27 km/h. La humedad será considerablemente alta, alcanzando hasta el 75%. Los residentes deben estar preparados para un inicio de día fresco y húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso en Neuquén, con temperaturas que subirán hasta los 17°C. Los vientos continuarán soplando del oeste, aunque con una velocidad ligeramente inferior, brindando un clima más tranquilo hacia la noche. No se espera precipitaciones significativas, por lo que la probabilidad de lluvia se mantiene baja, a un 0%. Los cielos despejarán gradualmente, dando lugar a una noche más clara.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025

El sol en Neuquén saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Este domingo tendrá una duración de luz solar de aproximadamente 9 horas y 29 minutos, proporcionando tiempo suficiente para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se adopten las medidas adecuadas para enfrentar las condiciones climáticas.

Con niveles de humedad en aumento, se recomienda tener a mano impermeables y abrigos ligeros durante las primeras horas del día.