Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025
Hoy en Río Negro, el día comienza con un clima mayormente estable y con cielos nubosos de forma parcial. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, creando una mañana fresca que se verá acompañada por un ambiente húmedo con un 74% de humedad. El viento promedio será moderado, alcanzando una velocidad de 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Para la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con probabilidades bajas de precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.1°C a medida que avanza el día, asegurando un clima agradable para quienes tengan actividades al aire libre. El viento persistirá, manteniendo su velocidad del día, agregando una nota de frescura al ambiente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de octubre de 2025
El amanecer en Río Negro será a las 08:33, y el sol se pondrá a las 17:51, marcando el comienzo de las horas de oscuridad en esta jornada de otoño. Este ciclo solar ofrecerá alrededor de nueve horas y media de luz natural para disfrutar, ideal para planear actividades al aire libre.