Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima e informe

Pronóstico del clima para esta mañana en Salta

En la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará parcialmente nuboso con temperaturas que se mantendrán en el rango de 3.4°C a 21.2°C. Se espera una mañana sin precipitaciones, aunque la humedad relativa podría llegar al 91%. La velocidad del viento alcanzará los 8 km/h, ofreciendo un ambiente tranquilo para comenzar el día. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán entre los niveles antes mencionados. A pesar de la ausencia de lluvias, la humedad se mantendrá considerablemente alta. Los vientos incrementarán ligeramente su velocidad, alcanzando los 22 km/h, lo que refrescará el ambiente urbano.