Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 5 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Santiago Del Estero, se espera un clima con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, lo que proporcionará un inicio del día fresco. Para aquellos que deban salir temprano, es recomendable llevar abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 22°C. Se prevé que el cielo continúe parcialmente nuboso. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse levemente, con velocidades promedio de 26 km/h, por lo que es aconsejable considerar este factor al planificar actividades al aire libre.

A medida que el sol comience su descenso, la ciudad podría experimentar una ligera brisa. La noche se mantendrá con temperaturas agradables, lo que favorecerá las salidas nocturnas. La humedad máxima estará alrededor del 63%, ofreciendo una noche confortable.