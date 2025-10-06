Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Meteorología diaria

Clima del amanecer al mediodía en Buenos Aires

Hoy, en Buenos Aires, el clima se presenta con nubosidad parcial desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas comienzan en alrededor de 5.6°C, asegurando un inicio fresco del día. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 10 km/h, mientras que las condiciones generales siguen siendo favorables, sin precipitaciones significativas en el horizonte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanzamos hacia la tarde y la noche, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15.7°C. La humedad podría alcanzar el 92%, lo cual se mantendrá constante durante todo el día. Las condiciones del viento seguirán siendo estables, con ráfagas que no superarán los 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

El amanecer está previsto para las 07:37 y el atardecer llegará a las 17:52, ofreciendo un día con una duración notable de luz solar.