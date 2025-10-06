Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Estado del Tiempo

Hoy lunes, Catamarca se presenta con un clima parcial y nublado, con una temperatura mínima esperada de 6.4°C. Será un día sin precipitaciones, por lo que no se espera lluvia en la región. La humedad alcanzará un 65%, y los vientos soplarán desde el este a una velocidad moderada de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde y la noche, el clima continuará con nubosidad parcial, y se espera que la temperatura suba hasta los 23.7°C. El viento será constante, manteniendo su dirección y velocidad. La humedad seguirá en niveles altos, alcanzando el 65%. Es un buen día para actividades al aire libre sin preocupaciones por posibles lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:33. Con estas horas de claridad, habrá tiempo suficiente para disfrutar de las actividades diurnas.