Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima y pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima presentará características variables. Durante la mañana, se anticipa un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C como mínima y alcanzarán máximas de 18.4°C. Es un comienzo de día sin precipitaciones previstas, lo que generará un ambiente confortable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, las condiciones atmosféricas seguirán siendo parciales con el posible aumento de nubosidad a medida que avance el día. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de hasta 13 km/h, proporcionando un refrescante alivio durante el día. La humedad alcanzará un máximo del 46%, generando una sensación de agradable en esta jornada sin registros de lluvias importantes. Se espera una puesta del sol alrededor de las 18:41 en esta región del noroeste argentino.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

La jornada comenzará con un amanecer a las 08:01 y concluirá con el anochecer a las 18:41. Para los entusiastas de la observación astronómica, la salida de la luna será a las 07:26, y su puesta se registrará alrededor de las 18:03. Este ciclo ofrece una excelente oportunidad para disfrutar del cielo nocturno y sus maravillas en la tranquilidad de Jujuy.