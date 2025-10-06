Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del clima para La Pampa

Hoy en La Pampa, el clima será variable, comenzando con condiciones parciales nubladas. A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, mientras que el mínimo estará en torno a 7.1°C. La clima en la región es ideal para actividades al aire libre durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al caer la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado, contribuyendo a una noche tranquila y fresca. A lo largo del día, el viento se presentará con una velocidad máxima de 14 km/h, lo cual es significativamente bajo para la región. La humedad en el ambiente estará alrededor del 40%, ofreciendo un día más bien seco.

No hay probabilidades de lluvia durante el día, así que es un momento perfecto para disfrutar del aire libre sin preocupaciones. Si te interesa la astronomía, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08, brindando bastante luz solar para las actividades diurnas. La fase lunar actual es de cuarto menguante, aportando un hermoso cielo nocturno para observaciones astronómicas.