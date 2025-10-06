Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Estado del Clima

Este lunes 6 de octubre de 2025, el clima en Neuquén se presenta con características particulares a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se espera un clima tranquilo con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas situándose alrededor de 4.9°C. La máxima del día escalará hasta los 17°C. Los vientos soplarán suavemente a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que ofrece un ambiente apacible para empezar la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, se mantendrá el estado parcialmente nuboso con temperatura moderada. Se anticipa que los vientos aumenten ligeramente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Este incremento en la velocidad del viento puede generar una sensación térmica más fresca por momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que la salida del sol ocurrirá a las 8:47 y el ocaso tendrá lugar a las 18:16. Este es el momento perfecto para capturar la magia de los amaneceres y atardeceres característicos de Neuquén.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Para aprovechar al máximo el día, se recomienda usar un abrigo durante las primeras y últimas horas del día, cuando las temperaturas serán más bajas. Mantenerse informado sobre cualquier cambio en el pronóstico puede ser ventajoso para planificar actividades al aire libre. Con la humedad relativa alcanzando el 75%, hidratarse adecuadamente es esencial para mantenerse fresco y cómodo.