Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Tiempo y Clima

Pronóstico del tiempo para la mañana en San Juan

La jornada en San Juan inicia con un clima ligeramente fresco, con temperaturas mínimas de 9.2°C. Se espera que la nubosidad sea parcial, permitiendo algunos rayos de sol durante la mañana. Además, la humedad relativa se mantendrá dentro de un rango que ofrecerá cierta comodidad, haciendo que el día sea agradable para actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, asegurando un ambiente tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Conforme avanza la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C en San Juan. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque no se espera precipitación alguna, lo que implica que tendremos un tiempo apto para disfrutar al aire libre sin preocupaciones de lluvia. La velocidad del viento incrementará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, ofreciendo una brisa moderada que refrescará la tarde y noche de la región.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 6 de octubre de 2025 en San Juan, el sol hará su aparición a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, brindando un día de iluminaciones considerables y una cantidad justa de luz diurna para disfrutar plenamente.