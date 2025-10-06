Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima actualizado

Clima en Santa Cruz hoy

Hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas durante la mañana, con una temperatura mínima de 3.4°C. Se esperarán vientos provenientes del noreste con una velocidad media de 25 km/h, ofreciendo una brisa ligera. La humedad alcanzará un promedio del 80%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el tiempo seguirá parcialmente nuboso, aunque las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo alrededor de 7.3°C. Se anticipan ráfagas de viento con una velocidad máxima de hasta 16 km/h. A medida que avanza hacia la noche, el clima se mantendrá estable sin precipitaciones previstas, brindando una tarde tranquila para la región de Santa Cruz.