Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Estado del tiempo

Condiciones climáticas para la mañana en Catamarca

Esta mañana en Catamarca, los residentes pueden esperar un clima mayormente despajado. Las temperaturas estarán alrededor de los 6.4°C, con una humedad en torno al 37%. No se espera lluvia, lo que hace que sea un momento perfecto para actividades al aire libre. Los vientos serán leves, alcanzando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el tiempo en Catamarca seguirá mayormente sereno. Las temperaturas subirán hasta los 23.7°C. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, y las temperaturas descenderán de nuevo, haciendo que se una velada apacible. La velocidad del viento podría incrementarse ligeramente hasta los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:12 AM y se pondrá aproximadamente a las 06:33 PM en Catamarca. Aprovechen el día y disfruten de las agradables temperaturas que se prevén.