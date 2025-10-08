Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy en San Luis, el clima se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que los vientos, con una velocidad promedio de 22 km/h, refrescarán el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, el escenario climático se mantendrá estable, con temperaturas alcanzando un máximo de 17.7°C. La humedad relativa variará, haciendo que el aire se sienta un poco más denso. Aunque no se espera lluvia, la visibilidad podría verse afectada ligeramente por la nubosidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

A pesar de las temperaturas agradables durante el día, se recomienda llevar un abrigo ligero por la mañana debido al fresco característico de esta época. Los paraguas pueden guardarse, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

Hoy, el sol salió a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, brindando un día con varias horas de luz para disfrutar al aire libre.