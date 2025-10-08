Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

El clima de hoy en Santa Cruz será predominantemente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4.7°C y 7.3°C, con una ligera posibilidad de precipitación en algunas regiones. El viento tendrá una velocidad promedio de 16 km/h, manteniendo el ambiente fresco. La humedad alcanzará un 95%, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y noche, el panorama no variará significativamente. Las condiciones del día se mantendrán con cielos mayormente nubosos y temperaturas alrededor de los 7.3°C. Sin embargo, la intensidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Aconsejamos abrigarse bien al salir de casa, especialmente si se planea estar afuera durante mucho tiempo.

Pese a que no hay pronóstico de lluvias intensas, llevar un paraguas podría dar tranquilidad ante una posible llovizna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Disfrutar de una caminata en la tarde con la luz natural puede ser una excelente manera de terminar el día, siempre y cuando las nubes lo permitan. Recordar que las noches tendrán un cielo nuboso, lo que podría obstaculizar la observación astronómica.