Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz
El clima de hoy en Santa Cruz será predominantemente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 4.7°C y 7.3°C, con una ligera posibilidad de precipitación en algunas regiones. El viento tendrá una velocidad promedio de 16 km/h, manteniendo el ambiente fresco. La humedad alcanzará un 95%, lo que podría incrementar la sensación de frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Hacia la tarde y noche, el panorama no variará significativamente. Las condiciones del día se mantendrán con cielos mayormente nubosos y temperaturas alrededor de los 7.3°C. Sin embargo, la intensidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Aconsejamos abrigarse bien al salir de casa, especialmente si se planea estar afuera durante mucho tiempo.
Pese a que no hay pronóstico de lluvias intensas, llevar un paraguas podría dar tranquilidad ante una posible llovizna.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025
Hoy, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Disfrutar de una caminata en la tarde con la luz natural puede ser una excelente manera de terminar el día, siempre y cuando las nubes lo permitan. Recordar que las noches tendrán un cielo nuboso, lo que podría obstaculizar la observación astronómica.