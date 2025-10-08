Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima Hoy

Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 7.9°C, mientras que las máximas alcanzarán los 18.5°C. Se espera que los vientos tengan una velocidad media de 21 km/h, aportando una ligera brisa al ambiente. La humedad rondará el 40%, haciendo de hoy un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán el cielo parcialmente nuboso, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas podrían descender hacia la noche, pero no se esperan cambios significativos. La velocidad del viento aumentará levemente, con ráfagas de hasta 13 km/h, proporcionando un frescor adicional.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Debido a la presencia de vientos moderados, es recomendable mantener puertas y ventanas bien aseguradas. Si planeas salir, un abrigo ligero podría ser útil para enfrentar el leve descenso de las temperaturas en la noche.