Nunca lo hagas: por qué los tomates se ponen rugosos cuando están en la heladera

Cuando esta fruta es tocada por el hielo, su textura cambia drásticamente y hasta puede echarse a perder. Cuáles son los tips infalibles para que esto no pase.

¿Por qué los tomates no pueden ponerse en la heladera? Foto: Unsplash.

Aunque parezca mentira, guardar los tomates en la heladera podría ser contraproducente, ya que no solamente arruina su sabor y textura sin que lo sepas. Tener las frutas y verduras frescas a la hora de comer es siempre un alivio, pero podría ser también un gran error, ¿Por qué?

No es casualidad que, después de unos días en la heladera, los tomates se vean rugosos, blandos o pierdan su frescura característica. La explicación está en la estructura celular del tomate y en cómo responde al frío. Este fruto es muy sensible a las bajas temperaturas y cuando se lo expone al ambiente frío, su metabolismo se desacelera y las membranas celulares comienzan a romperse, lo que genera una textura harinosa o rugosa y una pérdida del sabor natural.

El tomate no debe ser guardado en la heladera.

Por otro lado, el frío inhibe la producción de compuestos volátiles responsables del aroma y gusto característicos del tomate maduro, afectando directamente su calidad culinaria del tomate.

En este mismo sentido, la mejor opción es almacenarlos a temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol y separados de frutas que emitan etileno, tales como bananas o manzanas, ya que eso puede acelerar su maduración.

Tomates

Tips para que los tomates no se pongan rugosos

Colocá los tomates con los tallos boca abajo

Esto ayuda a evitar que pierdan humedad por el lugar donde estaba el tallo, lo que los mantiene firmes por más tiempo.

Mantenelos en un lugar fresco y ventilado

Evitá la luz solar directa y los ambientes muy calurosos. Un frutero o una cesta en la cocina, alejados del horno o ventanas, es una buena opción.

Separalos de otras frutas que emiten etileno

Frutas como bananas, manzanas o peras liberan una hormona llamada etileno que acelera la maduración (y posterior deterioro) del tomate.

No los apiles ni los amontones

El peso y la presión pueden dañarlos, haciéndolos más propensos a ponerse blandos o rugosos.