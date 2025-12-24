Denuncias contra Flybondi por demoras y cancelaciones: pasajeros varados sin poder viajar para ver a su familia en las fiestas

La aerolínea low cost volvió a ser cuestionada por su servicio, tras nuevas demoras en las vísperas de las fiestas.

Flybondi. Foto: NA

La aerolínea Flybondi vuelve a sumar una oleada de críticas y denuncias producto de cancelaciones y demoras en sus vuelos. Esta vez, las malas noticias para los pasajeros llegan en la víspera de la Navidad, ya que las decisiones de la empresa llevan a que muchas personas no puedan viajar para ver a sus familias.

Claro que esto no resulta una novedad, ya que la marca se distingue por las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones que tienen para sus vuelos. Esto genera grandes dolores de cabeza para sus clientes, en especial en el marco de fechas especiales, como la Navidad.

En las últimas horas, se vieron distintos reclamos en X de usuarios afectados: “Flybondi hoy me cambió un horario de vuelo, así como si no pasara nada, sin preguntar si era una escala o si me quedaba bien. Tuve que llamar para decirles que me dieran otro vuelo que me quede bien con mis planes”, escribió un hombre.

Una mujer, por su parte, escribió: “FLYBONDI me acaba de cancelar el vuelo de BsAs a Bariloche del 31/12. No da alternativas de vuelo anteriores a esa fecha o ese mismo dia. Hay alguna manera de reclamar? O porque pagamos (un poco) más barato nos tenemos que bancar todas??”.

Flybondi, aterrizaje de emergencia

Por último, también se leyó con lamento: “Flybondi te cancela el vuelo porque se le canta y no te atienden siquiera!! No tenemos que volar con ellos, los argentinos tenemos otras opciones!!! Flybondi es pesimo, no respetan los vuelos!!”.

Un informe revela las reiteradas cancelaciones de Flybondi

La empresa canceló cerca de 70 vuelos en solo tres días, algo que impactó de lleno contra 13.200 pasajeros durante diciembre.

Flybondi. Foto: Instagram @flybondioficial

El informe abarca entre el 17 y 19 de diciembre y revela que el primer día hubo 20 cancelaciones, mientras que al siguiente hubo 24. El número más alto se dio el 19, con un total de 26.

Si bien la empresa se excusó con el paro de controladores aéreos, otras aerolíneas como JetSMART o Aerolíneas Argentinas tuvieron una cantidad mucho más chica de reprogramaciones o cancelaciones.