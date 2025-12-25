Más problemas con Flybondi: cientos de pasajeros varados durante Navidad por reprogramaciones y cancelaciones

La aerolínea low cost recibió una catarata de críticas por su mal funcionamiento en una fecha muy delicada. Muchos pasajeros no pudieron viajar a ver a sus familias en Navidad por complicaciones de la empresa.

Flybondi nuevamente es noticia y no por cosas buenas. La aerolínea low cost recibió muchas críticas y denuncias en redes sociales por las cancelaciones y reprogramaciones durante la Nochebuena y la Navidad.

El mal funcionamiento de la empresa llevó a que muchas personas deban pasar esta fiesta lejos de su familia, estando varadas en aeropuertos a la espera de alguna respuesta.

En los últimos tres días, cancelaron un total de 70 vuelos, algo que se vuelve más sensible en la víspera de una jornada festiva.

En el Aeroparque, muchas personas pasan el 25 de diciembre en filas para hacer reclamos en las ventanillas de Flybondi en busca de solucionar sus problemas para viajar.

“Me cancelaron un vuelo que tenía para el domingo y vengo a ver para cuándo me lo reprograman. El domingo viajaba Iguazú, ida el domingo 28 y vuelta el 8. Me mandaron por mail y no me dijeron cuándo voy a viajar", lamentó un hombre en un móvil de Canal 26.

Y completó sobre su pedido: “Nunca me atendieron por teléfono. Imposible. No te atienden. Vamos a ver si me dan otro viaje, otro boleto, dentro de las fechas que yo necesito viajar”.

Por otro lado, otra pasajera afectada denunció: “Me cancelaron el vuelo, me hicieron pagar todo de nuevo. Hoy teníamos que viajar a las 6 y ahora nos dejaron abajo porque tardaron mucho haciendo el check in, todo mal”.

Además, dio detalles de la llamativa solución que le dieron, que le hizo perder mucho más tiempo: “Ahora tengo que ir hasta Mendoza y llego a Bariloche a las 18, cuando ya tendría que estar allá. Es una reprogramación, pero con escala, no viajo nunca más”.

Por último, explicó que le hicieron pagar gastos extras por reprogramar, pero “aparentemente nos lo van a devolver”, sin demasiadas garantías de que eso ocurra.