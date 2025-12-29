Una famosa marca coreana de skincare llega a un importante shopping de Buenos Aires: dónde queda y qué ofrece

Con una propuesta atractiva y accesible para todo el público, una reconocida firma de skincare coreano desembarcó en un shopping porteño con una experiencia personalizada que incluye asesoramiento especializado, tecnología de escaneo facial y una cuidada selección de productos virales a nivel internacional.

Skinko llegó al Alto Palermo. Foto: Instagram @skinko.ar

Con una propuesta pensada para todo tipo de público, que combina precios accesibles, asesoramiento personalizado y experiencias interactivas, un reconocido shopping de Buenos Aires sumó una marca de skincare coreana que ya es furor a nivel mundial.

Skinko llegó al Alto Palermo. Foto: Instagram @skinko.ar

Se trata de Skinko, que desembarcó con una pop-up store en el Alto Palermo. El espacio, ubicado en el segundo piso del centro comercial de Av. Santa Fe 3253, ofrece una experiencia diferencial: cuenta con tecnología de escaneo facial, que permite analizar la piel y recomendar productos de manera precisa y personalizada.

Skinko llegó al Alto Palermo. Foto: Instagram @skinko.ar

Desde la marca explican que la selección incluye más de 20 firmas de cosmética coreana, muchas de ellas altamente valoradas en redes sociales y en el mercado internacional. Entre las más buscadas que ya pueden conseguirse de forma presencial se destacan Anua, COSRX, Beauty of Joseon, Tocobo, Medicube y Tir Tir, entre otras.

Skinko llegó al Alto Palermo. Foto: Instagram @skinko.ar

Cómo será el nuevo shopping en Recoleta

En paralelo, avanza el proyecto de OH! Buenos Aires, un nuevo centro comercial que se construye en el predio donde funcionaba el histórico Buenos Aires Design, en la esquina de Avenida Pueyrredón y Azcuénaga. La iniciativa apunta a revitalizar una de las zonas más emblemáticas de la ciudad con una propuesta moderna y sustentable.

El shopping OH! Buenos Aires de Recoleta. Foto: X/@clarincom

El shopping estará diseñado bajo un modelo de eficiencia energética y cuidado ambiental. Contará con cuatro patios internos de 100 metros cuadrados, que permitirán el ingreso de luz natural y la ventilación cruzada permanente, reduciendo al mínimo el uso de aire acondicionado y calefacción tradicional. Solo se utilizarán ventiladores y estufas en momentos puntuales, lo que también impactará en menores costos operativos para los locales. Además, dispondrá de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 500 vehículos.

En materia comercial, OH! Buenos Aires reunirá tanto marcas nacionales —como La Martina y Kosiuko— como firmas internacionales de alto perfil, entre ellas Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin.

OH! Buenos Aires, nuevo shopping. Foto: Instagram/oh_buenosaires.

La propuesta se completa con una terraza gastronómica de 160 metros, que albergará más de 30 opciones culinarias. Ya están confirmadas cadenas y restaurantes reconocidos como Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa, entre otros, que prometen convertir al espacio en un nuevo polo gastronómico porteño.