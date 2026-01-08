Jornada laboral de 12 horas y menos de $450.000 de sueldo: la inesperada oferta de un supermercado que incendió las redes

Una reconocida cadena de supermercados lanzó una oferta laboral a sus empleados: jornada de 12 horas y $407.000, lo que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Cómo reaccionaron los sindicatos y especialistas en empleo.

Supermercado. Foto: Unsplash.

Una cadena de supermercados se convirtió en tendencia por la inesperada oferta que lanzó a sus empleados. Se trata de Supermercado Día, cuya propuesta incluyó una jornada laboral de 12 horas y $407.00 de sueldo, motivo por el cual hubo un rechazo generalizado en las miles de personas que reaccionaron en las distintas redes sociales.

La propuesta fue difundida en portales de búsqueda de empleo y despertó cuestionamientos de sindicatos, especialistas en derecho laboral y representantes de trabajadores por las implicancias que tiene en términos de derechos laborales, tiempo de trabajo y remuneración justa.

La oferta en cuestión proponía un esquema de 12 horas diarias de trabajo, lo que, distribuidas de lunes a viernes, implica una jornada considerablemente superior a la establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. Según el artículo 201 de la normativa, la jornada ordinaria no debe superar las 8 horas diarias o 48 semanales, salvo condiciones particulares previstas en convenios colectivos de trabajo específicos, que suelen reducir esos límites. Un empleo con 12 horas diarias requiere, además, una compensación adicional en concepto de horas extras u otras prestaciones de ley.

El salario ofrecido —$407.000 por mes— fue interpretado por diversos analistas como insuficiente frente al nivel de horas exigidas, especialmente si se considera la equivalencia horaria que implicaría respetar las normativas laborales: una jornada de ese tipo, remunerada como ordinaria sin recargos extraordinarios, contraviene no solo la legislación nacional sino también los estándares de remuneración justa.

Sindicatos consultados por el portal Infogremiales destacaron que, ante ofertas que proponen jornadas extendidas, siempre corresponde aplicar compensaciones superiores a la mínima y garantizar el pago de adicional por horas extras, descanso compensatorio y demás beneficios previstos en la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos.

Sumado a eso, especialistas en empleo señalaron que este tipo de ofertas laborales puede ser sintomático de una tensión más amplia del mercado de trabajo argentino, en donde algunas empresas intentan equilibrar la necesidad de cubrir puestos operativos o de alta dedicación con la restricción de costos laborales. En ese sentido, sostienen que la presión inflacionaria, la caída del poder adquisitivo y la competencia con modalidades de contratación informal empujan a ciertos empleadores a publicar propuestas con jornadas extensas y sueldos que, en la práctica, podrían no cumplir con todas las obligaciones laborales formales.

Supermercado Día, negocios, comercio

Desde el ámbito gremial, la respuesta fue crítica: fuentes sindicales subrayaron que “ofertas como esta desdibujan los derechos laborales conquistados, ponen en riesgo la salud y el bienestar de los trabajadores y generan una presión a la baja sobre las condiciones de empleo” si no se interpretan y regulan de acuerdo con la ley. Además, recordaron que la Ley de Contrato de Trabajo prevé cómo deben calcularse los recargos por trabajo en horas extraordinarias y que los convenios colectivos de cada sector suelen establecer topes, formas de pago y descansos obligatorios para jornadas superiores a las legales.

En paralelo, legisladores y representantes de asociaciones laborales advirtieron que la existencia de este tipo de publicaciones obliga a reforzar los mecanismos de control y fiscalización tanto por parte del Ministerio de Trabajo como de los gobiernos provinciales y municipales, con el objetivo de garantizar que las vacantes publicadas se ajusten a la legislación vigente y no constituyan una forma de precarización encubierta bajo apariencias de empleo formal.

La difusión de esta oferta también llevó a algunos portales de empleo a reforzar sus políticas de revisión de publicaciones con el fin de alertar sobre propuestas que no cumplan con criterios básicos de legalidad y equidad. En muchos casos, corresponde que el empleador aclare si se trata de puestos a tiempo parcial, por turnos rotativos o con régimen especial previsto por convenio para evitar equívocos que puedan inducir a expectativas laborales poco realistas.

Qué hay de cierto sobre la jornada laboral de 13 horas en Argentina: la explicación oficial y el futuro de las horas extras

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno será tratado en sesiones extraordinarias y reemplaza el régimen clásico de horas extra por un sistema alternativo: el llamado “banco de horas”. La idea central es permitir que empleadores y empleados pacten por escrito cuándo y cómo se compensan las horas extra, en lugar de que siempre se paguen con recargo, por lo que se detalló qué va a pasar con esta modalidad de trabajo.

Bajo este sistema, durante los picos de demanda o periodos de alta carga laboral, un trabajador podría extender su jornada habitual. Luego, en épocas de menor actividad, compensar esas horas con días libres, jornadas más cortas o descansos. Todo debe definirse de forma voluntaria, con acuerdo escrito y con un registro verificable de las horas trabajadas.

En este contexto: circuló fuertemente la comparación con la reforma laboral de Grecia, donde se aprobó una ley que permite jornadas de hasta 13 horas en días puntuales. Sin embargo, según el texto que difundió el gobierno de Javier Milei en Argentina, el proyecto no contempla una jornada fija de 13 horas diarias: el régimen de banco de horas debe respetar los topes semanales y los descansos mínimos diarios y semanales regulados por la normativa vigente.

Milei anunció una “reforma laboral” para “dar previsibilidad a las empresas”. Foto: Oficial

La reforma sí modifica el modo de organizar el tiempo de trabajo porque incluye banco de horas, compensaciones flexibles y nuevos mecanismos de acuerdo, pero no establece por defecto jornadas de 13 horas diarias. Lo que hay es una posibilidad de flexibilización bajo acuerdo siempre y cuando se ubique dentro del marco legal de descanso y protección laboral. De esta manera, las horas extras tal como se las conocen dentro del marco de empleador-empleado cambiaría para siempre. La idea del Gobierno es que se aplique media sanción en el Congreso con vistas a presentar el proyecto de manera oficial después de Navidad.