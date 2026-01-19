Eliminan una línea de colectivos muy utilizada en Buenos Aires. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El Transporte del Bicentenario, un sistema de transporte público gratuito y con perspectiva de género que funcionaba en Vicente López, dejará de circular a partir del 26 de enero.

La decisión fue comunicada por el Municipio a las 30 choferes que integran la línea, a quienes se les informó que serán reubicadas en otras áreas de la Comuna, aunque aún no se precisaron los destinos. Desde el Ejecutivo local justificaron la medida en el bajo nivel de uso del servicio y en su elevado costo de funcionamiento.

Creado hace 15 años, el Transporte del Bicentenario es la línea comunal y gratuita del distrito. Surgió a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante en abril de 2011, durante la gestión de Enrique “Japonés” García, y luego fue sostenida y ampliada por Jorge Macri.

El recorrido del Transporte del Bicentenario

Las unidades eran conducidas por entre 28 y 30 mujeres y recorrían los barrios de Munro, Carapachay, Villa Martelli, Villa Adelina, Florida Oeste y la zona costera, cubriendo el trazado que anteriormente realizaba la ex línea 792. El servicio tenía una frecuencia de 30 minutos en días hábiles y de 40 minutos los fines de semana y feriados.

Transporte Bicentenario. Foto: Municipalidad de Vicente López.

Contaba con dos recorridos principales: uno que unía Villa Adelina con el Río, y otro que iba desde Blanco Encalada hasta la avenida Maipú, conectando el oeste y el este del municipio. De esta manera, facilitaba el acceso a puntos clave como la Maternidad Santa Rosa, hospitales y centros de salud, además del Centro Recreativo de Adultos Mayores ubicado en la costa, donde muchos vecinos utilizaban el servicio para controles médicos y traslados cotidianos.

Según el comunicado oficial difundido por la gestión que encabeza Soledad Martínez, el Transporte del Bicentenario era utilizado por menos de 600 pasajeros, de los cuales “la mayoría no serían vecinos de Vicente López”, y generaba un gasto mensual superior a los 2.300 millones de pesos en concepto de operación y mantenimiento. En ese marco, el Municipio señaló que la decisión responde a una política de uso eficiente de los recursos públicos.

La confirmación oficial se conoció pocas horas después de que trascendiera la noticia del cierre y cuando ya estaba convocada una movilización para este lunes frente al Palacio Municipal, en la esquina de avenida Maipú y Ricardo Gutiérrez. La protesta fue impulsada en redes sociales por usuarios del servicio y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Movida Ambiental, jubilados de la Quinta de Olivos y el Partido Socialista.

Transporte Bicentenario. Foto: Municipalidad de Vicente López.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL) presentó una nota formal para exigir que se garantice la continuidad laboral del personal afectado, sin modificaciones en sus salarios habituales.

El cierre también generó sorpresa entre los usuarios, ya que el presupuesto 2026 aprobado por el Concejo Deliberante incluía una partida destinada al Transporte del Bicentenario. De hecho, recientemente el Municipio había anunciado mejoras en las unidades, como la incorporación de cámaras de seguridad, botones de pánico y wi-fi gratuito. Mientras tanto, el debate por la continuidad del servicio sigue abierto y se esperan nuevas acciones en los próximos días.