Estación de premetro. Foto: Instagram @basubte

Luego de la controversia que se generó alrededor de la noticia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en pausa el proyecto para cerrar el Premetro y reemplazar el servicio con una línea de colectivos. En contrapartida, la decisión oficial sería darle continuidad a la obra del cierre del loop en Villa Lugano.

Según indicó el medio especializado enelSubte, el GCBA mandó a medir la popularidad de la medida mediante encuestas y focus group, pero las respuestas fueron en su mayoría negativas, lo cual inclinó la balanza contra el intento de cerrar la línea.

Además, es importante recordar que el Presupuesto 2026 -aprobado en diciembre por la Legislatura- no hace referencia al proyecto y a la posible compra de diez coches para la flamante línea, algo que sí se incluyó en el Presupuesto 2025.

Cómo era el proyecto para eliminar el Premetro

En diálogo con el streamEconomía de quincho, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo que “es más fácil poner un colectivo eléctrico”, teniendo en cuenta que “hoy la frecuencia (del Premetro) es entre 10 y 12 minutos y, además, es un trencito muy chico”.

Incluso consideró que “el sur tiene un problema grave de transporte, en particular el suroeste, como Lugano o Villa Riachuelo. No se desarrolló por falta de transporte”. De este modo, el político dijo que es mejor meter “eficiencia” con mayor frecuencia y que “varías líneas de colectivo” pasen en un menor tiempo posible por la traza del Premetro.

Jorge Macri hablando del Premetro. Video: @Rofex360

Entre los puntos más cuestionados se encontraba la pérdida de capacidad de transporte, la pérdida de flexibilidad operativa, una menor durabilidad del material y el desperdicio de infraestructura ya construida.

Cómo es la obra del “loop”, el proyecto del Premetro que sí continúa en la Ciudad

Por su parte, el cierre del loop del Premetro en Villa Lugano consiste la suma de unos 850 metros de vías y tendido eléctrico para conectar las actuales cabeceras General Savio y Centro Cívico.

El proyecto fue licitado por SBA a mediados de 2024 y adjudicado en enero de 2025. De esta manera, este transporte dejaría de operar con dos ramales independientes y pasaría a formar una única traza.

La obra del loop no solo incluye el tendido de 850 metros de vías para unir las cabeceras Centro Cívico y General Savio, sino también la construcción de tres nuevos paradores y la reforma de los apeaderos Larrazabal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.