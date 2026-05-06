Termos truchos vs. termos originales: qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos, según la ANMAT
Este tipo de productos puede derivar en la exposición a sustancias potencialmente nocivas, especialmente cuando se los usa con líquidos calientes, como mate, café o té.
En un país donde el consumo de termos y botellas térmicas crece de la mano del hábito del mate y las bebidas calientes, la ANMAT informó sobre la presencia de productos falsificados en el mercado. Estos artículos, que a simple vista pueden parecer idénticos a los originales, no solo representan una estafa comercial, sino que también pueden implicar un riesgo concreto para la salud de los consumidores.
Las investigaciones detectaron que muchos de estos termos truchos se comercializan sin controles, imitando marcas reconocidas y circulando tanto en ferias como en plataformas online. Sin embargo, detrás de su apariencia, pueden esconder materiales no aptos para el contacto con alimentos, lo que los convierte en un problema sanitario.
Frente a este escenario, el organismo recomienda prestar atención al momento de comprar y advierte que utilizar este tipo de productos puede derivar en la exposición a sustancias potencialmente nocivas, especialmente cuando se los usa con líquidos calientes, como mate, café o té.
Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar un termo
- Fabricación apta: el producto debe estar elaborado con materiales aptos para el contacto con alimentos y bebidas, como acero inoxidable serie 300.
- Debe cumplir con la normativa vigente: el termo debe respetar las disposiciones del Código Alimentario Argentino, especialmente las que están vinculadas directamente con productos destinados a uso alimentario.
- Origen verificable: el producto o su envase deben mostrar información del fabricante o importador, al punto que se pueda identificar claramente su procedencia.
- Etiquetado adecuado: los datos tienen que estar en español, ser fáciles de leer e incluir una descripción correcta del producto junto con sus advertencias de uso.
- Precios bajos: si el precio está muy por debajo del promedio del mercado, puede ser una señal de alerta sobre su autenticidad o calidad.
- Detalles visibles sospechosos: olores inusuales, piezas deformadas, malas terminaciones o materiales de aspecto poco confiable son indicios para evitar la compra.