Los termos truchos pueden implicar un riesgo concreto para la salud de los consumidores. Foto: Freepik

En un país donde el consumo de termos y botellas térmicas crece de la mano del hábito del mate y las bebidas calientes, la ANMAT informó sobre la presencia de productos falsificados en el mercado. Estos artículos, que a simple vista pueden parecer idénticos a los originales, no solo representan una estafa comercial, sino que también pueden implicar un riesgo concreto para la salud de los consumidores.

Las investigaciones detectaron que muchos de estos termos truchos se comercializan sin controles, imitando marcas reconocidas y circulando tanto en ferias como en plataformas online. Sin embargo, detrás de su apariencia, pueden esconder materiales no aptos para el contacto con alimentos, lo que los convierte en un problema sanitario.

Frente a este escenario, el organismo recomienda prestar atención al momento de comprar y advierte que utilizar este tipo de productos puede derivar en la exposición a sustancias potencialmente nocivas, especialmente cuando se los usa con líquidos calientes, como mate, café o té.

Los termos Stanley se venden falsificados y pueden representar un riesgo para la salud.

Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar un termo