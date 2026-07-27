La ANMAT prohibió dos marcas de productos de limpieza: cuáles son y los motivos

Insecticidas, desinfectantes. Foto: Freepik.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó una serie de disposiciones en el Boletín Oficial mediante las cuales prohibió la comercialización de productos de limpieza de dos marcas y suspendió el uso de un principio activo utilizado en medicamentos por los riesgos que representa para la salud.

La ANMAT prohibió los productos de Clean Lab

A través de la Disposición 4424/2026, el organismo prohibió la elaboración, distribución, publicidad y comercialización de todos los productos de la marca Clean Lab.

La medida alcanza a todos los lotes de limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos destinados al tratamiento de superficies.

Según explicó la ANMAT, estos artículos no contaban con el correspondiente registro como productos domisanitarios y tampoco fue posible identificar un establecimiento habilitado responsable de su fabricación. Debido a esta situación, no se pudo verificar su composición, procedencia ni las condiciones en las que fueron elaborados.

Los productos permanecerán fuera del mercado hasta que regularicen su situación sanitaria y obtengan la autorización correspondiente.

Clean Lab. Foto: Clean Lab.

Quedaron prohibidos productos de Clorquim

Mediante la Disposición 4250/2026, la ANMAT dispuso la prohibición en todo el país de todos los productos domisanitarios comercializados bajo la marca Clorquim.

La decisión comprende todos los lotes de desinfectantes, limpiadores, productos para superficies y demás artículos de uso doméstico de esa marca.

El organismo informó que los productos tampoco estaban registrados ante la autoridad sanitaria y que no pudo identificar un establecimiento habilitado encargado de su elaboración, por lo que no fue posible comprobar las condiciones de fabricación, la composición, la seguridad ni la eficacia de los productos.

La medida alcanza tanto a la fabricación como a la distribución, comercialización y publicidad en comercios físicos y plataformas digitales. Solo podrán volver al mercado una vez que cuenten con las habilitaciones e inscripciones sanitarias correspondientes.

Clorquim. Foto: Clorquim.

Suspendieron la acetanilida por sus riesgos para la salud

Por otra parte, mediante la Disposición 4253/2026, la ANMAT suspendió la elaboración, importación, comercialización y utilización de la acetanilida, así como de todos los medicamentos que contengan ese principio activo.

La autoridad sanitaria explicó que la decisión responde a que los riesgos asociados con la sustancia superan sus potenciales beneficios terapéuticos. Entre los efectos adversos señalados se encuentra la anemia aplásica, una enfermedad grave que afecta la producción de células sanguíneas.

Mientras permanezca vigente la suspensión, el organismo tampoco aceptará nuevas solicitudes de inscripción o reinscripción de medicamentos que contengan acetanilida.

Además, la disposición obliga a laboratorios, distribuidores y farmacias a interrumpir la fabricación y comercialización de los productos alcanzados. No obstante, la ANMAT aclaró que se trata de una suspensión y no de una cancelación definitiva de los registros, por lo que una eventual habilitación dependerá de futuras evaluaciones sanitarias.