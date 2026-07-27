Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La ANMAT prohibió dos marcas de productos de limpieza: cuáles son y los motivos

El organismo prohibió la comercialización de productos de limpieza de dos marcas y suspendió el uso de un principio activo utilizado en medicamentos por los riesgos que representa para la salud.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Insecticidas, desinfectantes.
Insecticidas, desinfectantes. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó una serie de disposiciones en el Boletín Oficial mediante las cuales prohibió la comercialización de productos de limpieza de dos marcas y suspendió el uso de un principio activo utilizado en medicamentos por los riesgos que representa para la salud.

La ANMAT prohibió los productos de Clean Lab

A través de la Disposición 4424/2026, el organismo prohibió la elaboración, distribución, publicidad y comercialización de todos los productos de la marca Clean Lab.

La medida alcanza a todos los lotes de limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos destinados al tratamiento de superficies.

Según explicó la ANMAT, estos artículos no contaban con el correspondiente registro como productos domisanitarios y tampoco fue posible identificar un establecimiento habilitado responsable de su fabricación. Debido a esta situación, no se pudo verificar su composición, procedencia ni las condiciones en las que fueron elaborados.

Contenido Recomendado

La ANMAT prohibió cremas, brumas y exfoliantes de una reconocida marca de cosméticos por riesgo sanitario:cuáles son

La ANMAT prohibió cremas, brumas y exfoliantes de una reconocida marca de cosméticos por riesgo sanitario: cuáles son

ANMAT prohibió la comercialización de distintos productos de limpieza y cocina:conocé cuáles son y los motivos

ANMAT prohibió la comercialización de distintos productos de limpieza y cocina: conocé cuáles son y los motivos

Los productos permanecerán fuera del mercado hasta que regularicen su situación sanitaria y obtengan la autorización correspondiente.

Clean Lab. Foto: Clean Lab.

Quedaron prohibidos productos de Clorquim

Mediante la Disposición 4250/2026, la ANMAT dispuso la prohibición en todo el país de todos los productos domisanitarios comercializados bajo la marca Clorquim.

La decisión comprende todos los lotes de desinfectantes, limpiadores, productos para superficies y demás artículos de uso doméstico de esa marca.

El organismo informó que los productos tampoco estaban registrados ante la autoridad sanitaria y que no pudo identificar un establecimiento habilitado encargado de su elaboración, por lo que no fue posible comprobar las condiciones de fabricación, la composición, la seguridad ni la eficacia de los productos.

La medida alcanza tanto a la fabricación como a la distribución, comercialización y publicidad en comercios físicos y plataformas digitales. Solo podrán volver al mercado una vez que cuenten con las habilitaciones e inscripciones sanitarias correspondientes.

Clorquim. Foto: Clorquim.

Suspendieron la acetanilida por sus riesgos para la salud

Por otra parte, mediante la Disposición 4253/2026, la ANMAT suspendió la elaboración, importación, comercialización y utilización de la acetanilida, así como de todos los medicamentos que contengan ese principio activo.

La autoridad sanitaria explicó que la decisión responde a que los riesgos asociados con la sustancia superan sus potenciales beneficios terapéuticos. Entre los efectos adversos señalados se encuentra la anemia aplásica, una enfermedad grave que afecta la producción de células sanguíneas.

Mientras permanezca vigente la suspensión, el organismo tampoco aceptará nuevas solicitudes de inscripción o reinscripción de medicamentos que contengan acetanilida.

Además, la disposición obliga a laboratorios, distribuidores y farmacias a interrumpir la fabricación y comercialización de los productos alcanzados. No obstante, la ANMAT aclaró que se trata de una suspensión y no de una cancelación definitiva de los registros, por lo que una eventual habilitación dependerá de futuras evaluaciones sanitarias.

ANMATBoletín Oficial
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Megaproyecto bonaerense:proponen sumar subtes, teleféricos y trenes urbanos a esta ciudad clave

    Megaproyecto bonaerense: proponen sumar subtes, teleféricos y trenes urbanos a esta ciudad clave

  2. Feriado sorpresa en Buenos Aires:qué partidos no trabajarán la última semana de julio

    Feriado sorpresa en Buenos Aires: qué partidos no trabajarán la última semana de julio

  3. PAMI cambia la atención presencial:así funciona el nuevo sistema digital para sacar turnos

    PAMI cambia la atención presencial: así funciona el nuevo sistema digital para sacar turnos

  4. Confirmado:el lunes 17 de agosto habrá feriado y será el único fin de semana largo del mes

    Confirmado: el lunes 17 de agosto habrá feriado y será el único fin de semana largo del mes

  5. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 27 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 27 de julio de 2026

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Kristalina Georgieva llegó al país:se reunirá con Javier Milei y visitará Vaca Muerta

Kristalina Georgieva llegó al país: se reunirá con Javier Milei y visitará Vaca Muerta

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Diego Santilli habló sobre las quejas de Brasil y Lula da Silva:“Que no se rasguen las vestiduras, vinieron a hacer campaña”

Brasil también convocó al embajador argentino para que dé explicaciones tras las críticas de Milei contra Lula da Silva

Política

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI

Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

Aumento en SUAF de ANSES:cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

La directora del FMI visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo a Javier Milei:la agenda de Kristalina Georgieva

Internacionales

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo:negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

“El Chino” habló tras ser rescatado del Cajón del Maipo: negó una infidelidad y pidió disculpas por el operativo

Lula da Silva respondió al discurso de Milei en Brasil:“Que nadie de afuera intente interferir en las elecciones”

Ataque con arma blanca en París:3 mujeres fueron heridas y hay un sospechoso detenido

Irán y Estados Unidos interrumpen los ataques en Medio Oriente mientras Donald Trump espera una solución diplomática

Publicidad