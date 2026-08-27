La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca, inyectables de hierro y un medicamento: las razones

La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca. Foto: Freepik

La ANMAT dispuso la prohibición de distintos productos que se comercializaban en el país tras detectar una serie de irregularidades. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, alcanzó a artículos de limpieza de la marca Qualibest, dos lotes de un hierro inyectable y un medicamento que ya había sido alcanzado por una disposición sanitaria anterior.

Productos de limpieza sin registro

La primera medida involucra a los productos domisanitarios de Qualibest. La lista incluye limpiadores multiuso, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y artículos destinados al acabado de superficies.

Todos ellos quedaron fuera de circulación hasta que se regularice su situación. La prohibición comprende su uso, venta, publicidad y distribución en cualquier punto del país, incluso mediante plataformas digitales.

El caso salió a la luz durante controles realizados por la ANMAT, que detectó publicaciones y ofertas de estos productos en páginas web y otros canales de venta sin que contaran con la inscripción correspondiente.

A esto se sumó otro inconveniente: no pudo establecerse la existencia de un establecimiento habilitado que se hiciera responsable de su fabricación. Además, desde la autoridad sanitaria bonaerense comunicaron que tampoco figuraban registrados en la provincia.

La ANMAT encontró que en el pasado hubo productos de esta marca registrados por Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., aunque esas inscripciones habían sido dadas de baja. Por esta razón, y ante la falta de información sobre cómo fueron elaborados y formulados los artículos actualmente comercializados, el organismo consideró que no puede garantizar que sean seguros, eficaces y de calidad.

ANMAT. Foto: NA

Qué pasó con el hierro inyectable Yectafer

La segunda prohibición está relacionada con Yectafer, un medicamento a base de hierro inyectable perteneciente a Laboratorio Rontag S.A.

La medida alcanza específicamente a dos lotes de “YECTAFER/HIERRO 5%”: el 1-R0730, correspondiente a cajas de cinco ampollas, y el 2-R0730, de presentaciones por diez ampollas.

El motivo fue un robo ocurrido mientras los medicamentos eran acondicionados en las instalaciones de Dalban Pharma S.A. La empresa informó que entre los productos sustraídos se encontraban unidades de esos dos lotes. En total, fueron 2205 ampollas del lote 1-R0730 y 1392 del lote 2-R0730.

A partir de la denuncia, la ANMAT resolvió impedir que esas unidades sean utilizadas, vendidas, publicitadas o distribuidas en todo el territorio nacional. El organismo explicó que, al desconocerse qué ocurrió con los medicamentos después de la sustracción y cuáles fueron las condiciones de conservación, no puede asegurarse que sean aptos para su utilización.

El stock que permaneció bajo control de la empresa tendrá otra identificación. Laboratorio Rontag informó que reestuchará las unidades no afectadas y utilizará los códigos 1-R0730R y 2-R0730R, según se trate de presentaciones de cinco o diez ampollas. Las propias ampollas, en tanto, conservarán la numeración R0730.

Hessico: además de prohibirlo, ordenaron retirarlo

La tercera medida tiene como protagonista a Hessico, un medicamento con hidroxietilalmidón en solución inyectable. Se trata del lote 29116, con fecha de vencimiento en agosto de 2027, elaborado por P. L. Rivero y Cia. S.A.

En este caso, la ANMAT tomó una medida más amplia: prohibió su uso, comercialización y distribución y, al mismo tiempo, ordenó recuperar las unidades que ya habían sido enviadas al mercado. También dispuso iniciar un sumario sanitario contra la compañía y su dirección técnica.

La decisión está relacionada con una prohibición previa. El organismo había cancelado la autorización para comercializar e inscribir medicamentos que contuvieran hidroxietil-almidón y poli(O-2-hidroxietil)-almidón en soluciones para infusión y había ordenado que fueran retirados inmediatamente.

Sin embargo, según consta en el expediente, la empresa había liberado 2639 unidades de Hessico en agosto de 2025. Esos productos fueron enviados a laboratorios dedicados a la extracción de células madre.

La ANMAT sostuvo que posteriormente intimó a la firma para que comenzara el retiro de las unidades en un plazo de 24 horas, pero el procedimiento no se inició. Esa falta de cumplimiento derivó en la nueva prohibición y en la apertura del sumario.

El expediente también incorporó otro dato: la empresa reconoció haber realizado preparaciones magistrales dentro de un establecimiento que estaba habilitado para elaborar especialidades medicinales, aunque no contaba con autorización sanitaria específica para llevar adelante esa actividad.