Lo logró: pasó cinco años recorriendo la Patagonia chilena para conseguir una foto del Martín Pescador en la nieve

Fotógrafo capta a Martín Pescador en la nieva Foto: TikTok @capturandoelsur

Robert Prat es un conocido fotógrafo y creador de contenido en Instagram y TikTok que comparte cada una de sus travesías en diferentes puntos del sur de Chile en su cuenta @capturandoelsur. Con casi 200 mil seguidores en ambas redes sociales, el artista publica imágenes inéditas de la flora y sobre todo de la fauna autóctona de esta región del planeta.

El último video ha llamado especialmente la atención de los usuarios ya que se trata de una misión en la que estuvo trabajando por más de cinco años. Es que el fotógrafo logró captar al pájaro Martín Pescador en la nieve en la Patagonia chilena. Para el artista visual ha sido una verdadero hito en su carrera porque se trata de una de las aves más difíciles de capturar y avistar en cualquier entorno natural.

El mensaje que dejó el fotógrafo tras capturar al Martín Pescador en la nieve en Chile

El fotógrafo Robert Prat aseguró en una publicación que pasó más de cinco inviernos esperando que una oportunidad única se presentara: la de captar al escurridizo y rapidísimo Martín Pescador y nada menos que en la nieve. Finalmente el pasado 29 de agosto lo logró.

Prat capturó al ave el pasado 29 de agosto y lo compartió en sus redes sociales. Foto: @capturandoelsur

Para el creador de contenido, la combinación de perseverancia y esperanza hicieron su sueño realidad, incluso, aquellos días en que las condiciones climáticas eran las peores. “Fueron años de amaneceres helados, largas jornadas de espera y muchas veces regresando sin una fotografía”, expresó. Y continuó: “Quedaron atrás aquellos días en que simplemente no pude salir: la nieve acumulada y lo peligroso que resulta moverse fuera de la ciudad hacían imposible intentarlo”.

Prat indicó que la tan ansiada imagen que obtuvo de esta ave en la nieve “es resultado de toda una espera” que realmente valió la pena y que hoy se convierte en un momento épico de su trayectoria. El fotógrafo describió aquel breve encuentro artístico con el Martín Pescador como algo “casi irreal”.

Por último, el artista volvió a remarcar la importancia de la constancia y de sostener aquellas metas que nos proponemos. “La paciencia y el profundo amor por lo que uno hace terminan acercándote a aquello que durante tanto tiempo soñaste”, concluyó.

Cómo es el pájaro Martín Pescador que fue captado en Chile

El Martín Pescador es una de las aves más rápidas que existen. Tiene una natural desconfianza que hace que el más remoto sonido la ahuyente en cuestiones de milésimas de segundo.

Al volar suele hacerlo al ras del agua de lagos o ríos y es sumamente ágil: puede hacerlo a 40 km/h aproximadamente. Esa velocidad también la suele usar para capturar a los insectos que le sirven de alimento.

El fotógrafo tiene más de 200 mil seguidores en sus redes sociales. Foto: @capturandoelsur

Entre sus características destacadas, además, se encuentra su plumaje en colores azules en la parte exterior y anaranjados en el pecho. A su vez, su pelaje puede tener algunos otros tonos de blancos y grises.

Qué otras imágenes publica el fotógrafo que captó al Martín Pescador

Robert Prat es un gran aficionado a las aves, sin embargo, en su trabajo por la Patagonia chilena no solo ha captado a pájaros en su hábitat natural como búhos, loicas y chucaos, también ha fotografiado guanacos, pumas, chungungos, entre muchas otras especies.