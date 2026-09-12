comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lo logró: pasó cinco años recorriendo la Patagonia chilena para conseguir una foto del Martín Pescador en la nieve

El reconocido fotógrafo Robert Prat dedica su trabajo a captar diferentes especies en su hábitat natural y la imagen de esta escurridiza ave se ha convertido en un verdadero hito de su carrera.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fotógrafo capta a Martín Pescador en la nieva
Fotógrafo capta a Martín Pescador en la nieva Foto: TikTok @capturandoelsur
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Robert Prat es un conocido fotógrafo y creador de contenido en Instagram y TikTok que comparte cada una de sus travesías en diferentes puntos del sur de Chile en su cuenta @capturandoelsur. Con casi 200 mil seguidores en ambas redes sociales, el artista publica imágenes inéditas de la flora y sobre todo de la fauna autóctona de esta región del planeta.

El último video ha llamado especialmente la atención de los usuarios ya que se trata de una misión en la que estuvo trabajando por más de cinco años. Es que el fotógrafo logró captar al pájaro Martín Pescador en la nieve en la Patagonia chilena. Para el artista visual ha sido una verdadero hito en su carrera porque se trata de una de las aves más difíciles de capturar y avistar en cualquier entorno natural.

El mensaje que dejó el fotógrafo tras capturar al Martín Pescador en la nieve en Chile

El fotógrafo Robert Prat aseguró en una publicación que pasó más de cinco inviernos esperando que una oportunidad única se presentara: la de captar al escurridizo y rapidísimo Martín Pescador y nada menos que en la nieve. Finalmente el pasado 29 de agosto lo logró.

Fotógrafo capta a una ave Martín Pescador
Prat capturó al ave el pasado 29 de agosto y lo compartió en sus redes sociales. Foto: @capturandoelsur

Para el creador de contenido, la combinación de perseverancia y esperanza hicieron su sueño realidad, incluso, aquellos días en que las condiciones climáticas eran las peores. “Fueron años de amaneceres helados, largas jornadas de espera y muchas veces regresando sin una fotografía”, expresó. Y continuó: “Quedaron atrás aquellos días en que simplemente no pude salir: la nieve acumulada y lo peligroso que resulta moverse fuera de la ciudad hacían imposible intentarlo”.

Contenido Recomendado

El histórico tren de la Patagonia que vuelve a funcionar tras 48 años y promete transformar el turismo

El histórico tren de la Patagonia que vuelve a funcionar tras 48 años y promete transformar el turismo

Tulipanes en Trevelin 2026:cuánto cuesta la entrada y cuándo visitar el campo más colorido de la Patagonia

Tulipanes en Trevelin 2026: cuánto cuesta la entrada y cuándo visitar el campo más colorido de la Patagonia

Prat indicó que la tan ansiada imagen que obtuvo de esta ave en la nieve “es resultado de toda una espera” que realmente valió la pena y que hoy se convierte en un momento épico de su trayectoria. El fotógrafo describió aquel breve encuentro artístico con el Martín Pescador como algo “casi irreal”.

Por último, el artista volvió a remarcar la importancia de la constancia y de sostener aquellas metas que nos proponemos. “La paciencia y el profundo amor por lo que uno hace terminan acercándote a aquello que durante tanto tiempo soñaste”, concluyó.

Cómo es el pájaro Martín Pescador que fue captado en Chile

El Martín Pescador es una de las aves más rápidas que existen. Tiene una natural desconfianza que hace que el más remoto sonido la ahuyente en cuestiones de milésimas de segundo.

Al volar suele hacerlo al ras del agua de lagos o ríos y es sumamente ágil: puede hacerlo a 40 km/h aproximadamente. Esa velocidad también la suele usar para capturar a los insectos que le sirven de alimento.

Fotógrafo capta a una ave Martín Pescador
El fotógrafo tiene más de 200 mil seguidores en sus redes sociales. Foto: @capturandoelsur

Entre sus características destacadas, además, se encuentra su plumaje en colores azules en la parte exterior y anaranjados en el pecho. A su vez, su pelaje puede tener algunos otros tonos de blancos y grises.

Qué otras imágenes publica el fotógrafo que captó al Martín Pescador

Robert Prat es un gran aficionado a las aves, sin embargo, en su trabajo por la Patagonia chilena no solo ha captado a pájaros en su hábitat natural como búhos, loicas y chucaos, también ha fotografiado guanacos, pumas, chungungos, entre muchas otras especies.

PatagoniaVideos virales
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar en Bariloche:25 horas semanales a cambio de hospedaje y desayuno gratis

    Buscan voluntarios para trabajar en Bariloche: 25 horas semanales a cambio de hospedaje y desayuno gratis

  2. Tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día:qué fue de la vida de Ardi Rizal y cómo luce en 2026

    Tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día: qué fue de la vida de Ardi Rizal y cómo luce en 2026

  3. Mi PAMI:cómo registrarse paso a paso, crear la clave y recuperar la contraseña

    Mi PAMI: cómo registrarse paso a paso, crear la clave y recuperar la contraseña

  4. Cambios en Caballito y Almagro desde el 15 de septiembre:las calles que modificarán su sentido por el TramBus

    Cambios en Caballito y Almagro desde el 15 de septiembre: las calles que modificarán su sentido por el TramBus

  5. Avalancha en el Cerro Chapelco:dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento y se salvaron

    Avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento y se salvaron
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el Presupuesto 2027 y Malvinas como ejes centrales, Javier Milei reúne al gabinete en Casa Rosada

Con el Presupuesto 2027 y Malvinas como ejes centrales, Javier Milei reúne al gabinete en Casa Rosada

Endeudamiento familiar y Discapacidad:las fechas que fijó Diputados y qué propone La Libertad Avanza

Presupuesto 2027:qué obras sumará el Gobierno para acercar posiciones con los gobernadores

El Papa León XIV recibió a Gerardo Martínez en el Vaticano:la agenda de la CGT

Economía

Cuenta DNI:qué descuentos están disponibles este domingo 13 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Cuenta DNI: qué descuentos están disponibles este domingo 13 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Fue fundada en 1862, llegó a vender sus vinos en 20 países y ahora entró en concurso preventivo con una deuda millonaria

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres:quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES:los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

Internacionales

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando por la independencia

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando por la independencia

Disturbios y casi 300 detenidos en Chile en las protestas por el aniversario del golpe de Pinochet

Cómo es LORA, el misil balístico naval israelí de más de 400 kilómetros de alcance estimado que probó Alemania

Irán y los países del Golfo podrían reunirse por primera vez desde el inicio de la guerra en Medio Oriente:qué discutirán