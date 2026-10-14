Multimedio 26 y Xinhua firmaron un acuerdo de cooperación informativa

Diego Sgro, gerente general de Multimedio 26, Juan Antonio Quiroga, representante de la agencia de noticias china Xinhua, y Roberto Iglesias, gerente comercial de Multimedio 26. Foto: Germán Bene Gogna / Canal 26

Multimedio 26 y la agencia de noticias china Xinhua firmaron un acuerdo de cooperación informativa orientado a fortalecer el intercambio de contenidos y acercar a sus audiencias una mayor diversidad de información sobre la actualidad internacional.

El acuerdo se concretó tras la visita de Juan Antonio Quiroga, Sales Manager & RR.II. de la Xinhua para Argentina, Paraguay y Uruguay, que fue recibido por el gerente general de Multimedio 26, Diego Sgro, y el gerente comercial, Roberto Iglesias.

Diego Sgro, gerente general de Multimedio 26, Juan Antonio Quiroga, representante de la agencia de noticias china Xinhua, y Roberto Iglesias, gerente comercial de Multimedio 26. Foto: Germán Bene Gogna / Canal 26

Diego Sgro, gerente general de Multimedio 26, Juan Antonio Quiroga, representante de la agencia de noticias china Xinhua, y Roberto Iglesias, gerente comercial de Multimedio 26. Foto: Germán Bene Gogna / Canal 26

La alianza contempla el acceso a todos los contenidos de Agencia XINHUA, información de último momento, investigaciones exhaustivas, fotos y videos, y permitirá ampliar los recursos disponibles para la cobertura de las distintas secciones de los medios del Grupo.

Con miles de periodistas alrededor del mundo, Xinhua es la agencia de noticias más grande e influyente de China, y una de las más importantes a nivel global.

Para Multimedio 26, esta iniciativa representa un nuevo paso en el desarrollo de sus vínculos con organizaciones periodísticas internacionales, con el objetivo de enriquecer su propuesta informativa y acompañar las necesidades de sus audiencias en televisión y plataformas digitales.

La cooperación también abre un espacio para acercar la actualidad de Argentina y China y profundizar el conocimiento de sus realidades económicas, sociales y culturales.