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Dos estaciones clave del Tren Sarmiento vuelven a detenerse en los andenes centrales, después de 9 años sin funcionar

Será desde el sábado 24 de octubre al mediodía, para los servicios eléctricos del ramal Once-Moreno. El cambio procurará más seguridad operacional y para los pasajeros.

Redacción Sociedad
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Estación Ramos Mejía del Tren Sarmiento
Estación Ramos Mejía del Tren Sarmiento Foto: Trenes Argentinos
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Los trenes eléctricos del ramal Once-Moreno del Tren Sarmiento volverán a detenerse en las plataformas centrales de las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela, desde el sábado 24 de octubre al mediodía.

La novedad se da después de 9 años con la plataforma central fuera de servicio, y tras tareas de adecuación de las estaciones que Trenes Argentinos Infraestructura ejecutó como parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Estas mejoras buscan incrementar la seguridad operacional para la corrida de trenes y para la circulación de pasajeros sobre el andén, indicó la empresa.

Trabajos realizados en el andén central de la estación Ramos Mejía

Los trabajos realizados para la puesta en marcha de andén central de Ramos Mejía fueron:

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  • Ejecución estructural del nuevo andén central
  • Construcción de nuevas escaleras y rampa de acceso
  • Colocación de solado háptico reglamentario
  • Construcción de espacios guardahombre debajo de los andenes.

También se construyeron nuevos refugios, módulo de acceso SUBE y el acceso al andén desde túnel peatonal.

Mejoras en la estación Ciudadela del Tren Sarmiento

En tanto, en Ciudadela, Trenes Argentinos Operaciones:

  • Instaló las luminarias del andén central
  • Colocó monitores indicadores de la llegada del próximo tren
  • Acondicionó el módulo SUBE
  • Pintó las dependencias
  • Activó cámaras de vigilancia y equipos de anuncio al pasajero.

A partir del sábado, la circulación de formaciones se efectuará por las vías centrales, optimizando la operación e incrementando las posibilidades de diagramación de los servicios y alternativas de respuesta ante contingencias por contar con cuatro andenes habilitados.

Asimismo, al desplazar la corrida de trenes hacia las vías centrales e internas, se reducirá la posibilidad de incidentes con vehículos en los pasos a nivel.

El proyecto de readecuación de Ramos Mejía contempla la finalización de obras que quedaron inconclusas durante años. Además de las obras sobre el andén central, se avanza en la restauración del edificio histórico de la estación, las boleterías, el hall principal y el centro de atención al pasajero, garantizando nuevos accesos y mejores condiciones de seguridad para todos los usuarios de la línea Sarmiento.

Conjuntamente, se continuará trabajando en la puesta en marcha de los sanitarios públicos de hombre, mujer y personas con discapacidad, como así también de las dependencias operativas.

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