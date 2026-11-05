En 2024 construyeron una raya águila moteada de casi 7 metros: 2 años después la hundieron en el Caribe y los buzos recibieron una visita

La escultura representa a una raya águila moteada y mide aproximadamente 6,7 metros de largo y 4,9 metros de ancho. Foto: Imagen generada con IA.

Una escultura de una raya gigante de casi siete metros de longitud fue sumergida el 2 de octubre de 2026 frente a Scrub Island, en las Islas Vírgenes Británicas, para convertirse progresivamente en un arrecife artificial. La obra, construida en 2024 por el artista estadounidense Drew Shook, forma parte de una iniciativa de conservación marina impulsada por la organización Beyond the Reef.

Cómo construyeron la raya gigante que terminaron hundiendo en el Caribe

La escultura representa a una raya águila moteada y mide aproximadamente 6,7 metros de largo y 4,9 metros de ancho. Está fabricada con malla metálica y hormigón, materiales que conforman una superficie destinada a favorecer el establecimiento de organismos marinos.

Según informó el periódico local The BVI Beacon, el artista Drew Shook construyó la obra durante cinco días de trabajo en 2024. El escultor, radicado en Asheville, Carolina del Norte, ya había colaborado anteriormente con Beyond the Reef en otras instalaciones submarinas.

Dos años después, una embarcación equipada con una grúa trasladó la estructura hasta el lugar elegido para su instalación. Varios buzos acompañaron el descenso y debieron alinear cuidadosamente la escultura con una base colocada previamente en el fondo marino.

Una raya real apareció justo antes de que sumergieran la escultura

La operación estuvo marcada por un episodio inesperado. Mientras el equipo preparaba el descenso, una raya águila moteada real apareció cerca de los buzos, nadó alrededor de ellos y luego se alejó.

Dos años después, una embarcación equipada con una grúa trasladó la estructura hasta el lugar elegido para su instalación. Foto: Google Gemini.

El encuentro fue relatado por Chris Juredin, cofundador de Beyond the Reef, en una entrevista publicada por The BVI Beacon el 9 de octubre de 2026.

Juredin explicó que la instalación resultó más complicada de lo previsto debido a las dificultades para alinear la estructura bajo el agua. Finalmente, el equipo consiguió colocarla en su posición.

La escultura quedó situada cerca de la costa, en una zona elegida para facilitar su observación por parte de buceadores y personas que practican esnórquel.

Qué ocurrirá con la escultura y cómo podría convertirse en un arrecife artificial

El objetivo es que la estructura funcione como un arrecife artificial y ofrezca nuevas superficies para el crecimiento de corales y otros organismos marinos.

Con el paso del tiempo, también podría proporcionar refugio a peces juveniles y otras especies. La formación de un hábitat marino alrededor de la escultura es una expectativa del proyecto, cuyos resultados dependerán de los procesos naturales de colonización.

Según informó Virgin Islands News Online, la iniciativa forma parte de una colaboración para contribuir a la conservación del ecosistema marino de las Islas Vírgenes Británicas.

La organización también desarrolla actividades vinculadas con la salud de los corales, la investigación de tiburones y cetáceos y la retirada de redes de pesca abandonadas.

La escultura ya integra un espacio de visita submarina cerca de Donovan’s Beach. Su evolución permitirá observar cómo una estructura artificial puede ser colonizada por la vida marina con el transcurso de los años.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.