La Ciudad despliega un histórico operativo para la visita del papa León XIV a la Argentina: participarán más de 19 mil efectivos

La Ciudad despliega un histórico operativo para la visita del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

La Ciudad de Buenos Aires ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien arribará al país el próximo domingo 8 de noviembre en el marco de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 y que movilizará uno de los operativos de seguridad y asistencia más importantes de los últimos años.

El despliegue involucra a más de 19.000 efectivos entre policías, médicos, agentes de tránsito, bomberos, personal de emergencias y prevención, coordinados entre el Gobierno porteño y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de garantizar la seguridad de las actividades públicas y el ordenamiento del tránsito durante la estadía del sumo pontífice.

Agenda del papa León XIV en Buenos Aires: actividades y horarios

La visita comenzará con la llegada de León XIV al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre. Ese mismo día participará de un homenaje en Plaza San Martín, a partir de las 17:00.

El papa León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre de 2026. Foto: argentina.gob

El cronograma continuará el lunes 9 con una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles desde las 11:30, uno de los eventos centrales de su paso por el país. El martes 10 tendrá lugar el Encuentro con los Jóvenes, previsto para las 20:15.

La última actividad del papa en territorio porteño será el miércoles a las 08:00, cuando realice una visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto antes de trasladarse hacia la ciudad de Luján.

Operativo de seguridad: más de 15 mil policías desplegados en la Ciudad

La Policía de la Ciudad coordina el dispositivo junto al Ministerio de Seguridad de la Nación y contará con 16.680 integrantes del Sistema Integral de Seguridad.

De ese total, más de 15.000 efectivos estarán destinados a tareas de prevención, custodia y patrullaje. A ellos se sumarán 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad, mientras que otros 450 Agentes de Prevención cumplirán funciones de orientación y asistencia para el público.

La Policía de la Ciudad coordina el dispositivo junto al Ministerio de Seguridad de la Nación. Foto: NA

Asimismo, 150 agentes de tránsito estarán encargados de implementar los cortes y desvíos vehiculares programados para las distintas actividades.

El despliegue también contempla la participación de 195 bomberos, 132 cadetes de bomberos, 24 integrantes del área de Emergencias y 29 efectivos de Defensa Civil, distribuidos en los principales puntos de concentración de personas.

Cómo será el operativo sanitario del SAME para la misa masiva

Uno de los aspectos más relevantes del operativo estará a cargo del SAME, que preparó un esquema especial para la misa frente al Monumento de los Españoles.

Para ese evento se dispondrán 28 ambulancias distribuidas sobre la Avenida del Libertador, ubicadas cada 100 metros para garantizar una rápida capacidad de respuesta. Además, detrás del escenario emplazado en la intersección de Libertador y Sarmiento funcionará una unidad coronaria.

El SAME preparó un esquema especial para la misa frente al Monumento de los Españoles. Foto: NA.

El sistema sanitario contará con dos hospitales móviles: uno detrás del escenario principal y otro en el Campo Argentino de Polo. En este último permanecerá un helicóptero sanitario equipado como terapia intensiva aérea y preparado para realizar aeroevacuaciones en caso de emergencia.

Cada hospital móvil tendrá 10 médicos, dos psicólogos y una capacidad operativa de hasta 20 camillas, además de recibir consultas espontáneas de los asistentes.

Atención médica permanente para el Papa durante toda la gira

El operativo prevé además una cobertura exclusiva para León XIV. Una ambulancia con dos médicos acompañará de manera permanente todos sus desplazamientos dentro y fuera de la Ciudad, integrada a la cápsula de seguridad.

El equipo médico será siempre el mismo y permanecerá disponible durante toda la gira argentina. Incluso profesionales del SAME viajarán junto al papa desde Uruguay y podrían acompañarlo posteriormente en otras actividades previstas en el interior del país.

En total, unas 120 personas del SAME trabajarán cada día exclusivamente afectadas al operativo. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Para garantizar una rápida intervención en concentraciones masivas, también se incorporarán diez médicos motorizados. En total, unas 120 personas del SAME trabajarán cada día exclusivamente afectadas al operativo.

Además, se instalarán dos equipos especiales de comunicaciones para mantener la coordinación operativa ante una eventual saturación de las redes de telefonía móvil. Estos centros funcionarán en los hospitales móviles y estarán coordinados por especialistas en logística sanitaria.

Cortes de tránsito y restricciones por la visita de León XIV

Los preparativos ya comenzaron a impactar en la circulación porteña. El montaje de estructuras, la delimitación de áreas logísticas y las exigencias de seguridad derivaron en cortes progresivos y restricciones vehiculares sobre la Avenida del Libertador y calles cercanas.

El área de tránsito desplegará siete dispositivos operativos y 2.041 agentes con relevos permanentes durante seis jornadas. Además, funcionarán 260 puestos de orientación para asistir tanto a peatones como a conductores.

El área de tránsito desplegará siete dispositivos operativos y 2.041 agentes con relevos permanentes. Foto: NA

Los controles estarán ubicados en puntos estratégicos como la Nunciatura Apostólica, el Monumento de los Españoles, Aeroparque, Costanera y el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, además de otros espacios contemplados en la agenda oficial del papa, entre ellos Plaza San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad, la Universidad Católica Argentina y la Catedral Metropolitana.

Para reducir el impacto de los cierres sobre la circulación, la Ciudad habilitó además un contracarril temporal de 200 metros sobre la avenida Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Casares. La medida busca agilizar el tránsito proveniente de la autopista Lugones y mejorar la conexión hacia la Avenida del Libertador.

Las autoridades destacaron que, pese a la magnitud del extraordinario operativo, los servicios habituales de seguridad, emergencias y asistencia médica continuarán funcionando con normalidad para el resto de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.