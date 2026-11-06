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Argentina aprobó nuevas normas de ciberseguridad: cómo impactan en las telecomunicaciones

Los requisitos comenzarán a aplicarse en las contrataciones estatales y podrían extenderse al sector privado. Qué cambia para los proveedores.

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Centro de datos en Argentina.
Qué establece la nueva normativa de ciberseguridad. Foto: Centro de datos
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El Gobierno argentino aprobó nuevas normas de ciberseguridad para proteger las infraestructuras críticas del Estado. La medida, oficializada el 6 de noviembre de 2026 mediante la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), establece requisitos para los equipos de telecomunicaciones y sus proveedores.

Qué establece la nueva normativa de ciberseguridad

La disposición incorpora estándares internacionales para evaluar la seguridad de los equipos utilizados en redes estratégicas. Los controles incluyen componentes, actualizaciones de software, vulnerabilidades y mecanismos de acceso remoto.

Entre las referencias figura la certificación SCS 9001, desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una organización estadounidense. Será exigible para fabricantes de equipos clasificados con niveles de criticidad elevado o crítico.

Antenas en un edificio de Buenos Aires.
La regulación no prohíbe la comercialización ni la utilización de equipos tecnológicos según su país de origen. Foto: Google Gemini.

La normativa entrará en vigor el 7 de noviembre, pero sus requisitos comenzarán a aplicarse a nuevas contrataciones públicas iniciadas 90 días después. También contempla un período transitorio de 36 meses para acreditar el inicio del proceso de certificación, junto con documentación adicional.

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ARSAT. Foto: ARSAT

Cómo afecta a los proveedores internacionales y a la competencia

La regulación no prohíbe la comercialización ni la utilización de equipos tecnológicos según su país de origen. Tampoco establece sanciones específicas contra fabricantes de determinadas nacionalidades.

Sin embargo, la certificación SCS 9001 contempla condiciones de elegibilidad vinculadas con listas de restricciones estadounidenses. Esto podría limitar la participación de ciertos proveedores internacionales en contrataciones estatales.

La implementación deberá contemplar condiciones de competencia equitativas, costos de certificación y continuidad de las inversiones tecnológicas.

Qué deberá resolver el ENACOM y cuál será el impacto en las inversiones

La disposición encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) evaluar si corresponde incorporar estos requisitos a los procedimientos de homologación y a las obligaciones de los operadores privados.

Por ahora, esa extensión no fue aprobada. La eventual ampliación deberá considerar las normas comerciales vigentes, incluidos los compromisos internacionales de Argentina ante el Mercosur y la Organización Mundial del Comercio.

Las próximas decisiones regulatorias determinarán el alcance de las exigencias y sus posibles efectos sobre la competencia, las inversiones y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones.

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