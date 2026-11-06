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Cerrarán 72 Registros del Automotor en Argentina: cuáles son las oficinas afectadas y qué pasa con los trámites

La medida alcanza a 16 jurisdicciones y deberá completarse en 60 días hábiles. Buenos Aires encabeza el listado con 22 dependencias. Cómo consultar dónde corresponde realizar las gestiones.

Redacción Sociedad
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Registro del Automotor.
Registro del Automotor. Foto: Argentina.gob.ar
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El Gobierno nacional dispuso el cierre de 72 Registros del Automotor distribuidos en distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La decisión obliga a reorganizar la atención de quienes necesitan transferir un vehículo, solicitar documentación o completar trámites pendientes.

La medida se formalizó mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el 5 de noviembre en el Boletín Oficial. Incluye 67 registros suprimidos por esta disposición y otros cinco cuyo cierre ya había sido ordenado. El plazo previsto para concretar las bajas y reasignar los dominios es de 60 días hábiles, por lo que no todas las oficinas cerrarán simultáneamente.

Qué Registros del Automotor cerrarán: la lista por provincia

Buenos Aires concentra 22 dependencias afectadas, seguida por Santa Fe, con 13, y Córdoba, con 10. Este es el listado por jurisdicción, según las denominaciones registrales:

  • Buenos Aires (22): Azul N.º 1; Balcarce; Carhué; Coronel Dorrego y Oriente; General Belgrano; General La Madrid; General Rodríguez N.º 2; Juan Bautista Alberdi y Vedia; Laprida; Lobos; Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón; Merlo N.º 1; Pigüé; Quilmes N.º 1; Rojas; San Pedro N.º 1; Tandil; Trenque Lauquen; Zárate; La Matanza N.º 8; Mercedes N.º 1; Morón N.º 1.
  • CABA (7): Capital Federal N.º 01, 06, 07, 11, 12, 052 y 078.
  • Chaco (2): Resistencia N.º 1; Villa Ángela.
  • Córdoba (10): Córdoba N.º 2; Deán Funes; Huinca Renancó; Jesús María; Las Varillas; Mackenna; Marcos Juárez; Morteros; Río Cuarto; San Francisco.
Registro del Automotor
La medida alcanza a 16 jurisdicciones y deberá completarse en 60 días hábiles Foto: Registro del Automotor
  • Corrientes (2): Corrientes N.º 3; Goya.
  • Entre Ríos (6): Basavilbaso y Rosario del Tala; Gualeguaychú y Urdinarrain; Nogoyá; Paraná; Ramírez; Concepción del Uruguay N.º 3.
  • Jujuy (1): La Quiaca.
  • La Pampa (1): Realicó.
  • La Rioja (2): La Rioja N.º 1 y N.º 2.
  • Misiones (1): Posadas.
  • Río Negro (1): Cipolletti.
  • Salta (1): Salta y Güemes.
  • San Luis (1): Villa Mercedes.
  • Santa Fe (13): Chañar Ladeado; Esperanza; Firmat y Melincué; Las Rosas; María Teresa y Venado Tuerto; Rafaela; Rufino; San Carlos Centro; San Genaro y Totoras; San Justo; Santa Fe N.º 2; Vera; Rosario N.º 3.
  • Santiago del Estero (1): Añatuya.
  • Tucumán (1): Concepción.

Algunas denominaciones reúnen varias localidades porque corresponden a una misma unidad registral. No significa que cada localidad mencionada tenga una oficina independiente incluida en el cierre.

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Qué pasa con las transferencias y los trámites pendientes

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) deberá redistribuir los vehículos radicados en las oficinas suprimidas entre las dependencias que continúen abiertas. La resolución no detalla, para cada sede, cuál recibirá sus expedientes y gestiones.

Las autoridades deberán comunicar la reasignación de cada registro durante el proceso. Hasta entonces, no conviene suponer que la oficina más cercana recibirá automáticamente los expedientes de una dependencia que cierre.

Registro del Automotor
Buenos Aires encabeza el listado con 22 dependencias Foto: Registro del Automotor

Por eso, antes de iniciar una transferencia, solicitar una cédula o presentarse por un trámite en curso, conviene verificar cuál es el registro competente. El cierre de una oficina no implica que el vehículo pierda su inscripción.

Cómo consultar dónde está radicado un auto

En la web oficial dnrpa.gov.ar se puede acceder a consultas de radicación por patente y al directorio de registros. La información permitirá identificar la dependencia correspondiente conforme se concrete la reorganización.

El Gobierno enmarca los cierres en su Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. Su objetivo declarado es simplificar gestiones y concentrar funciones; para los usuarios, la cuestión central será conocer con anticipación dónde deberán continuar sus trámites.

AutosTrámite
Redacción Sociedad
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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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