El papa León XIV en la Argentina: mapa de cortes de calles en la Ciudad, desvíos y horarios

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires durante dos de los cuatro días de su estadía oficial, por lo que el Gobierno porteño dio una serie de distintas opciones para agilizar la circulación por las zonas en las que transite el sumo pontífice.

Contracarril en Figueroa Alcorta

La Ciudad implementó, junto con agentes de tránsito, un contracarril de 200 metros sobre la avenida Figueroa Alcorta, ante el cierre de la avenida Sarmiento desde la avenida Casares por los trabajos en la zona del Monumento de los Españoles.

Va desde Sarmiento por Figueroa Alcorta hasta Casares, donde se puede retomar y seguir hacia la avenida del Libertador. Según informaron, busca “descomprimir el tránsito que llega por Sarmiento desde la autopista Lugones”.

Avenida Figueroa Alcorta Foto: Wikipedia

Otras vías de circulación son continuar por Lugones y luego por la autopista Illia (que lleva a Recoleta y al centro), desviarse por la colectora de la Illia y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro; también se puede bajar en la General Paz y tomar avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Por el armado y los trabajos de logística para preparar la Misa y Vigilia de los Jóvenes, se encuentran cerradas al tránsito en estos momentos:

Avenida Libertador entre Avenida Bullrich y Avenida Sarmiento – ambos sentidos.

Avenida John F. Kennedy entre Seguí y Libertador – ambos sentidos.

Godoy Cruz entre Seguí y Libertador.

Freyre entre Avenida Dorrego y Libertador.

Iraola y Sarmiento.

Cierre total de la Avenida Libertador

Por el avance de los operativos de armado y montaje de estructuras y los requerimientos de seguridad del operativo, estos serán los cortes progresivos de calles, desvíos y restricciones vehiculares hasta el viernes en la zona de la avenida del Libertador y calles cercanas.

Cortes de calles en CABA por la visita del papa Leon XIV: cortes y desvíos en la zona de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Jueves 5 de noviembre

-Corte total: avenida del Libertador, entre avenida Intendente Bullrich y Ortega y Gasset (sin obstruir la circulación por Ortega y Gasset). Ya está cerrada entre Sarmiento y Bullrich.

-Cortes totales vehiculares restrictivos (adicionales): avenida Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar las avenidas limítrofes) y Bullrich (entre avenida Cerviño y avenida del Libertador).

-Instalaciones de servicio: desde las 8 de la mañana se habilitará la instalación de módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en puntos estratégicos de carriles linderos (como Teodoro García y Luis María Campos, Bullrich y Santa Fe, entre otros).

Viernes 6 de noviembre

A partir de las 00:00, el operativo alcanza el tramo norte del perímetro previsto:

-Corte total: avenida del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

-Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).

-Olleros (entre avenida del Libertador y Valentín Alsina).

Recomendaciones

El Gobierno porteño difundió una serie de sugerencias para quienes habitan la Ciudad.

Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV. Foto: Reuters

-Peatones: la circulación peatonal estará habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero. Se deberán respetar los vallados perimetrales de obra.

-Estacionamiento sobre la avenida del Libertador: despeje de vehículos en los carriles afectados. El ingreso a las cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y será supervisado por personal de tránsito.

-Vías alternativas: continuar por Lugones y luego por la autopista Illia (que lleva a Recoleta y al centro), desviarse por la colectora de la Illia y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro; también se puede bajar en la General Paz y tomar avenidas como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.