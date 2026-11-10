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Sufría miedo a las alturas, empezó a escalar tras la muerte de su marido y terminó conquistando los 8.849 metros del Everest a los 63 años

Eva Steinwald era agente inmobiliaria cuando su vida cambió en 2018. Siete años después alcanzó la montaña más alta del mundo y consiguió un récord.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Eva Steinwald en una de sus escaladas.
Eva Steinwald empezó a escalar tras la muerte de su marido y terminó conquistando el Everest. Foto: Instagram @7summitsx70
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Eva Steinwald, una agente inmobiliaria estadounidense de origen alemán, convirtió el montañismo en un nuevo proyecto de vida después de perder a su esposo en 2018, tras 26 años de matrimonio. Aunque sufría miedo a las alturas, comenzó a intensificar sus expediciones hasta que, el 18 de mayo de 2025, alcanzó la cima del monte Everest, a 8.849 metros de altura y con 63 años.

Durante un breve período, la empresaria se convirtió en la mujer estadounidense de mayor edad en conseguirlo, un récord que fue superado poco después.

Quién es Eva Steinwald y cómo cambió su vida tras la muerte de su marido

Nacida en Alemania y criada por padres checos, Eva Steinwald emigró a Estados Unidos a los 19 años. Allí desarrolló su carrera como agente inmobiliaria y también se dedicó a la enseñanza de karate, llegando a obtener el cinturón negro.

En 1993 se casó con Patrick, a quien había conocido mediante una cita organizada por amigos en común. Su matrimonio duró 26 años, hasta que él falleció inesperadamente en 2018.

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Eva Steinwald junto a su marido Patrick.
Eva Steinwald empezó a escalar tras la muerte de su esposo Patrick. Foto: Instagram @7summitsx70

La pérdida provocó un profundo cambio en su vida. En una entrevista con la revista People, Steinwald recordó que comenzó a preguntarse quién era sin su esposo y qué quería hacer con los años que tenía por delante. “Quería descubrir una nueva Eva. Quería sentir la vida y volver a sentirme viva”, expresó.

Ese mismo año ya había comenzado a enfrentar su miedo a las alturas con una ascensión al monte Borah, en Idaho, antes del fallecimiento de Patrick. Después del duelo, el montañismo pasó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida.

Del Aconcagua al Everest: cómo conquistó la montaña más alta del mundo a los 63 años

Su preparación fue progresiva: en 2021, llegó a la cima del monte Rainier, en Estados Unidos, y posteriormente realizó expediciones en Europa y Nepal En 2023 intentó conquistar el Denali, la montaña más alta de América del Norte, pero las condiciones meteorológicas obligaron a su equipo a regresar sin alcanzar la cumbre.

En enero de 2024 llegó al Aconcagua, la montaña más alta de América, ubicada en Mendoza y con aproximadamente 6.961 metros de altura. Durante la expedición sufrió una caída que puso en duda su continuidad, aunque finalmente consiguió llegar a la cima. En junio de ese mismo año regresó al Denali y completó el ascenso que había quedado pendiente.

Eva Steinwald en una de sus escaladas.
Eva Steinwald empezó a escalar tras la muerte de su marido y terminó conquistando el Everest. Foto: Instagram @7summitsx70

El mayor desafío llegó en mayo de 2025. Después de un año de preparación específica y tras unas seis semanas de expedición, Steinwald alcanzó la cima del Everest el 18 de mayo, a las 7.48 de la mañana, según el registro de Himalayan Database.

La montañista describió aquella experiencia como una sensación de libertad. Para superar los momentos más difíciles, repetía una frase que se convirtió en parte de su filosofía: “Una respiración. Un paso. Simplemente no te detengas”.

Qué otras montañas conquistó Eva Steinwald y cuál es su próximo desafío antes de los 70 años

Hoy, a sus 64 años, Steinwald continúa realizando expediciones. A los ascensos del Aconcagua, Denali y Everest sumó el Kilimanjaro, en Tanzania, en enero de 2026, y el Mont Blanc, en los Alpes, en junio del mismo año.

Su proyecto se llama “7 Summits x 70″ y tiene como objetivo conquistar las grandes cumbres continentales antes de cumplir los 70 años. También utiliza sus viajes para generar conciencia sobre el cambio climático y el retroceso de los glaciares.

Sus próximas expediciones están previstas para 2027: la pirámide Carstensz, en Indonesia, y el macizo Vinson, en la Antártida.

Mientras continúa preparándose, mantiene su actividad inmobiliaria y entrena seis días por semana. Su objetivo sigue siendo alcanzar nuevas montañas y compartir la experiencia que comenzó con el miedo a las alturas y terminó convirtiéndose en una parte central de su vida.

Historia de vidaEverestAconcagua
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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