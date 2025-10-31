Guerra de Malvinas: el regalo de Thatcher a Pinochet por la ayuda chilena que esconde un siniestro significado

Casi 20 años después del conflicto bélico, un gesto desentraña el pensamiento colonialista que Reino Unido tuvo y tiene en América del Sur.

Augusto Pinochet junto a Margaret Thatcher Foto: Instagram @pinochet_inmortal

Eran los primeros meses del 2000, el exdictador chileno Augusto Pinochet se dirigía de Inglaterra a su país natal luego de que el ministro de interior inglés -Jack Straw- decidió liberarlo con la excusa de que no estaba en condiciones de ser juzgado. ¿Gentileza de favores? Es lo más probable, pero un gesto de la ex Primer Ministro Margaret Tatcher expondría lo que verdaderamente pensaba de Sudamérica.

“La Dama de Hierro” no permitió que su “amigo y aliado” Pinochet dejara la isla sin un obsequio como símbolo de ‘quién manda aquí’, sin olvidar la ayuda que le propició en la Guerra de Malvinas en 1982. Una herida que duele y dolerá.

Soldados argentinos en Malvinas

La ayuda chilena a Reino Unido

En 1982 la relación diplomática entre el país trasandino y Argentina no eran buenas. Venían de una casi guerra en 1978 producto del conflicto del Beagle y las islas del sur. Si bien Chile públicamente asumió una neutralidad política y bélica, terminó jugando un papel importante en favor de los ingleses.

Sidney Edwards, experimentado oficial de la fuerza aérea inglés, publicó en el 2014 “My Secret Falklands War” donde definió que sin la ayuda de Pinochet “no habríamos ganado la guerra”.

Thatcher con tropas en las Malvinas en 1982. Foto: Daily Mail

“Creo que lo más importante fue la información sobre el despegue de los aviones de ataque argentinos de la base en el sur del país, y pudimos contar con la información de radares en Punta Arenas y de otro radar que teníamos instalado en el sur de Chile, lo que mejoró la cobertura de las bases argentinas", señaló.

Así, la flota tenía británica conocía por adelantado (la posición) de las naves argentinas. Eso fue absolutamente crucial para ganar la guerra", agregó Edwards, quien trabajó directamente con jefe de la Fuerza Aérea chilena (FACH), Fernando Matthei.

El “favor” llegó 16 años después, en 1998, Pinochet fue arrestado en Londres, pero los conservadores ingleses se opusieron a su extradición, pedida por el juez español Baltazar Garzón lo que permitió su vuelta Chile.

El regalo simbólico

Thatcher le regaló al exdictador chileno una bandeja de plata para celebrar su “victoria” sobre los esfuerzos del juez español. El plato llevaba una inscripción con la firma de la exprimer ministra, reproduciendo un diseño de 1588 para celebrar la derrota de la flota española por Sir Francis Drake.

El regalo estaba acompañado de una nota que decía: “Su regreso a Chile ha asegurado que los esfuerzos de España de imponer un colonialismo judicial han sido totalmente rechazados”. Un asesor de Thatcher, en aquel momento, dijo al periódico que la “Dama de Hierro” quiso “enviar un claro mensaje de que ella y Pinochet doblegaron juntos a España”.

Batalla Naval de Gravelinas en 1588

¿Pero realmente lo hizo para recordarle al dictador chileno que contaba con ella? La realidad es que ese gesto demostró que Pinochet fue solo un títere para la inglesa, como lo hubiera sido cualquier otro que conseguía en el camino. El objetivo inglés era vencer la hispanidad, una vez más, y que el “aliado” no era tal sino un simple medio para lograrlo.

Por qué Reino Unido necesita de las Islas Malvinas

Las islas, Gran Malvina y Soledad, son uno de los territorios más ricos del mundo tanto por sus recursos naturales como su posición geoestratégica. Desde 1982, la población kelper se duplicó con ayuda de un flujo constante de inmigrantes, en su mayoría chilenos, que llegan como mano de obra barata.

La posición geográfica de Malvinas es clave para cualquier operación militar de escala en Sudamérica. No olvidar que Reino Unido tiene allí su base militar más importante y mejor provista de todo el Atlántico Sur, además invierte de manera constante para modernizar su sistema de defensa y fortificarlas.

Construcción en las Islas Malvinas. Foto: REUTERS

Las islas son el mejor punto para controlar el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, un lugar que se vuelve más importante para la economía global. Pero eso no es todo.

Son la llave del Atlántico Sur, una puerta a la Antártida conocido como el continente blanco que cada vez atrae más miradas codiciosas por su riqueza en recursos naturales y una posición geográfica privilegiada.