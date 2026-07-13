El pueblo irlandés que se hizo argentino por Mac Allister y alienta a la Selección contra Inglaterra

Las raíces irlandesas de Alexis Mac Allister Foto: YouTube Balón Irlandés

Hay historias que el fútbol escribe lejos de la cancha, en pueblos pequeños, en casas familiares y en apellidos que cruzan océanos. Una de ellas tiene como protagonista a Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la Selección Argentina, y a Donabate, una localidad costera ubicada al norte de Dublín, Irlanda, donde una parte de sus raíces todavía late con fuerza. Allí, entre banderas verdes, memoria celta y orgullo familiar, un grupo de irlandeses volverá a mirar a la Argentina con una mezcla de sorpresa, emoción y pertenencia.

Donabate, el pueblo irlandés que descubrió una conexión inesperada con Argentina

Donabate no es una ciudad enorme ni un destino masivo del turismo internacional. Es un pueblo costero de Irlanda, con identidad propia, tradición familiar y una historia que se volvió noticia cuando el apellido Mac Allister apareció en el centro de la escena mundial. Desde allí, familiares lejanos del mediocampista argentino reconstruyeron el camino de sus antepasados hasta Sudamérica, una travesía que comenzó en el siglo XIX y terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas del fútbol argentino.

Un pequeño pueblo de Irlanda se prepara para alentar a la Selección Argentina Foto: Expedia

Según relató Noel McAllister, primo lejano del jugador, los Mac Allister están vinculados a la zona de Donabate desde hace siglos. La rama familiar que llegó a la Argentina habría partido en 1865, cuando Joseph Mac Allister dejó Irlanda rumbo a Buenos Aires y, tiempo después, envió a buscar a dos sobrinos. Aquellos niños, de apenas ocho y diez años según la reconstrucción familiar, iniciaron un viaje que marcaría para siempre el destino de una familia dividida por el océano, pero unida por el apellido.

La raíz irlandesa de Mac Allister y la pasión por la Selección Argentina

La historia se hizo aún más fuerte durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Alexis Mac Allister se consolidó como una pieza clave de la Selección Argentina. Mientras en Buenos Aires, La Pampa y cada rincón del país se celebraba el camino hacia la tercera estrella, en Donabate también hubo una razón íntima para mirar los partidos: uno de los suyos, aunque lejano, vestía la camiseta celeste y blanca.

Ahora, ese vínculo volverá a encenderse porque el pueblo irlandés alentará a la Selección en las semifinales ante Inglaterra, impulsado por la historia familiar de Mac Allister y por una conexión cultural que va mucho más allá del deporte. La rivalidad histórica y deportiva entre Irlanda e Inglaterra suma un condimento especial, pero el verdadero centro del relato está en la sangre migrante, en el orgullo por un apellido y en la emoción de ver cómo una familia irlandesa terminó siendo parte de la historia grande del fútbol argentino.

Una migración que unió a Irlanda con la Argentina

La historia de los Mac Allister no es un caso aislado. La inmigración irlandesa hacia la Argentina fue una de las corrientes europeas más particulares del siglo XIX. Miles de irlandeses llegaron al Río de la Plata entre 1830 y 1930, con una ola especialmente intensa entre 1850 y 1870. Muchos provenían de condados como Westmeath, Longford, Offaly y Wexford, buscando nuevas oportunidades en un país que ofrecía tierra, trabajo y la posibilidad de reconstruir una vida lejos de las dificultades económicas y políticas de Irlanda.

Alexis fue campeón del Mundo y desde Irlanda lo alentó todo un pueblo Foto: Instagram @alemacallister y Sunday World

En Buenos Aires y en la provincia, esos inmigrantes se integraron al mundo rural, especialmente a la cría de ovejas y a la actividad agropecuaria. Con el paso de las generaciones, apellidos irlandeses se mezclaron con la identidad argentina y formaron parte de pueblos, clubes, instituciones y familias que hoy mantienen viva una memoria compartida. La comunidad argentino-irlandesa es considerada una de las más importantes fuera del mundo angloparlante, con cientos de miles de descendientes en el país.

De Pergamino a La Pampa: el camino argentino de los Mac Allister

La rama argentina de la familia Mac Allister se instaló primero en zonas vinculadas a la provincia de Buenos Aires, entre ellas Pergamino, antes de trasladarse a La Pampa. Allí nació Carlos Mac Allister, exfutbolista de Boca y de la Selección Argentina, y más tarde Alexis, quien creció en una familia marcada por el fútbol: sus hermanos Francis y Kevin también siguieron una carrera profesional.

Noel McAllister, con la camiseta de la Selección Argentina Foto: The Irish Sun / Garrett White

Ese recorrido convierte a Alexis en mucho más que un futbolista de elite. Es el resultado de una historia migrante: Irlanda, Buenos Aires, La Pampa, Argentinos Juniors, Boca, Brighton, Liverpool y la Selección Argentina. Cada estación de ese camino suma una capa a un relato que hoy fascina a los hinchas y que tiene todos los ingredientes de una historia de Google Discover: emoción, identidad, fútbol, raíces familiares y una conexión internacional inesperada.

El apellido que cruzó el océano y volvió convertido en orgullo

El apellido también despertó curiosidad. Aunque muchos lo asocian rápidamente con Escocia, familiares irlandeses explicaron que la variante “Mac” y “Mc” puede responder a adaptaciones de escritura y registros administrativos a lo largo del tiempo. Para los McAllister de Donabate, lo importante no es la diferencia ortográfica, sino el lazo que une a la familia con Argentina desde hace más de 150 años.

Por eso, cuando Alexis toca la pelota con la camiseta argentina, en Donabate no ven solo a un campeón del mundo: ven una parte de su propia historia. Un apellido que salió de Irlanda en un barco, echó raíces en la Argentina y volvió al corazón de Europa convertido en símbolo de orgullo familiar.

Una historia que emociona antes de un partido clave

El fútbol suele dividir pasiones, pero también puede reunir memorias dispersas. La historia del pueblo irlandés que alentará por Argentina gracias a Mac Allister demuestra que la Selección no solo representa a los argentinos nacidos en el país, sino también a millones de descendientes de inmigrantes que encuentran en la celeste y blanca una síntesis de identidad.

En Donabate, la Argentina tendrá hinchas inesperados. No solo por Lionel Messi, por la camiseta o por el recuerdo de Qatar 2022, sino por Alexis Mac Allister, el mediocampista que transformó un apellido familiar en una noticia mundial. Y en esa pequeña localidad irlandesa, cada pase suyo tendrá algo más que fútbol: tendrá historia, memoria y emoción.