En la década de 1920, Argentina introdujo codornices de California: un siglo después llegaron hasta Santa Cruz y continúan avanzando por la Patagonia

Su característico penacho permite reconocerla fácilmente Foto: avespampa

Durante la década de 1920 comenzaron a llegar a la Argentina ejemplares de una pequeña ave originaria de América del Norte. Tenía un llamativo penacho negro, patas adaptadas para correr y una sorprendente capacidad para esconderse entre los arbustos.

Era la codorniz de California, conocida científicamente como Callipepla californica. A diferencia de otras especies exóticas introducidas en un solo episodio, esta ave fue liberada en diferentes oportunidades entre las décadas de 1920 y 1970.

Los primeros ejemplares provenían de Chile, donde la especie ya se había establecido. Las liberaciones realizadas en Mendoza y San Luis no prosperaron. Sin embargo, la situación fue distinta en Neuquén y Río Negro: allí las codornices consiguieron reproducirse, formaron poblaciones silvestres y comenzaron a desplazarse hacia el sur.

Los intentos por incorporar una nueva ave a la fauna argentina

La introducción de animales extranjeros fue una práctica frecuente durante buena parte de los siglos XIX y XX. En aquella época, numerosas especies eran liberadas con fines ornamentales, productivos o cinegéticos, sin evaluar completamente sus posibles consecuencias ambientales.

La codorniz de California mide aproximadamente 20 centímetros y pasa gran parte de su vida en el suelo. Se alimenta principalmente de semillas, corre entre la vegetación y, frente a una amenaza, levanta un vuelo corto, rápido y ruidoso.

La codorniz de California fue introducida en la Argentina durante el siglo XX Foto: thebrockeninglory

Los machos se distinguen por su garganta negra, el pecho azulado y una línea blanca alrededor del cuello. Las hembras poseen colores más apagados, que les permiten camuflarse durante la reproducción.

Uno de los principales focos de expansión habría estado localizado en el valle del río Traful. Desde esa región, las aves se difundieron más de 100 kilómetros hacia el norte y el sur.

Cómo comenzó a expandirse por la Patagonia

Los bosques de transición, las estepas arbustivas y los ambientes modificados por las actividades humanas ofrecieron condiciones favorables para la especie.

Con el paso del tiempo, las codornices avanzaron desde Neuquén y Río Negro hasta el noroeste de Chubut. Además, durante la década de 1990 se produjo una liberación independiente en el sector oriental de esa provincia.

Actualmente, su presencia está documentada en áreas protegidas como los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Los Alerces, Lago Puelo y Laguna Blanca. Sus poblaciones pueden experimentar grandes variaciones: algunos años son abundantes, mientras que los inviernos con nevadas intensas pueden reducir considerablemente su número.

El hallazgo que confirmó su llegada a Santa Cruz

Durante años, se creyó que el límite austral de la especie estaba en Chubut, cerca de Gobernador Costa. Sin embargo, el 4 de febrero de 2022, dos ejemplares fueron observados en la zona de El Portezuelo, en el noroeste de Santa Cruz.

La especie logró establecerse en Neuquén y Río Negro Foto: avespampa

Los investigadores encontraron también numerosas huellas, una señal de que podría haber más aves en el área. El descubrimiento se convirtió en el primer registro de la codorniz de California en Santa Cruz y el más austral documentado en la Argentina.

La cercanía con Chile abrió un interrogante. Los ejemplares podrían haber descendido de las poblaciones argentinas o haber cruzado desde el país vecino, donde la especie llega a zonas todavía más australes.

Una expansión que continúa bajo observación

Aunque se trata de un animal exótico, su verdadero impacto sobre los ecosistemas patagónicos todavía requiere más investigaciones. En la clasificación nacional figura como especie exótica invasora de categoría 2, correspondiente a organismos de uso controlado.

Su alimentación basada en semillas, su capacidad para vivir en ambientes alterados y su facilidad para formar bandadas favorecieron la adaptación.

Casi un siglo después de las primeras liberaciones, la codorniz de California ya ocupa numerosos paisajes del sur argentino. Su aparición en Santa Cruz demostró que aquella expansión iniciada décadas atrás todavía no llegó a su límite definitivo.