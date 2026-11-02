En 1845 cerraron el río Paraná con tres cadenas y 24 lanchones para enfrentar a dos potencias: 181 años después, el lugar conserva sus huellas

La curva estratégica del Paraná donde se libró la batalla de la Vuelta de Obligado Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

A unos 18 kilómetros de la ciudad bonaerense de San Pedro, el río Paraná forma una curva pronunciada y reduce su ancho. Allí se encuentra la Vuelta de Obligado, escenario de una de las resistencias más recordadas de la historia argentina.

El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas de la Confederación intentaron frenar el avance de las armadas de Gran Bretaña y Francia con una estrategia tan rudimentaria como audaz: cerrar el río mediante enormes cadenas de hierro.

El enfrentamiento ocurrió en medio de una disputa diplomática, militar y comercial. Las potencias europeas buscaban navegar libremente los ríos interiores y comerciar directamente con las provincias del Litoral. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, rechazaba esa pretensión.

La estrategia de Mansilla para cerrar el río Paraná

Rosas designó al general Lucio Norberto Mansilla para organizar la defensa. El militar eligió la Vuelta de Obligado porque el Paraná se angostaba hasta alcanzar aproximadamente 700 metros y la curva dificultaba las maniobras de los barcos.

Mansilla ordenó colocar tres gruesas cadenas de hierro de costa a costa, sostenidas sobre 24 lanchones. Además, instaló cuatro baterías en las barrancas de la margen derecha, armadas con cerca de 30 cañones.

Batalla de Vuelta y Obligado, efemérides

El plan consistía en demorar a los buques enemigos y dejarlos expuestos al fuego argentino. La desigualdad, sin embargo, era enorme. La escuadra anglo-francesa disponía de barcos de vapor, artillería de mayor alcance y proyectiles modernos. Los defensores contaban con armas menos precisas, una recarga más lenta y recursos limitados.

El día en que los cañones estremecieron las barrancas

La batalla comenzó durante la mañana del 20 de noviembre de 1845. Las baterías argentinas resistieron durante horas y dañaron varias embarcaciones, entre ellas los bergantines Dolphin y Pandour. Otros navíos tuvieron que retroceder o apartarse momentáneamente del combate.

Con el paso de las horas, las municiones argentinas comenzaron a escasear. Cuando las tropas extranjeras desembarcaron, Mansilla encabezó una carga a bayoneta y fue gravemente herido en el pecho por una descarga de metralla. El coronel Juan Bautista Thorne asumió entonces el mando de la artillería.

Tres cadenas sostenidas por 24 lanchones intentaron impedir el avance de la flota extranjera Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Los atacantes finalmente llegaron hasta la barrera y cortaron las cadenas a martillazos sobre un yunque. La flota consiguió atravesar el paso, por lo que el resultado militar inmediato favoreció a las potencias europeas.

Sin embargo, la expedición comercial no obtuvo los beneficios esperados y encontró nuevas resistencias a lo largo del Litoral.

Una derrota convertida en símbolo nacional

La Vuelta de Obligado quedó asociada a una paradoja histórica: aunque las tropas de la Confederación no pudieron impedir el avance, su resistencia se transformó en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional.

El paisaje actual todavía conserva la memoria material del enfrentamiento. En el predio funciona el Museo de Sitio Batalla de Obligado, creado para recuperar y exhibir objetos vinculados con aquella jornada.

Las cadenas que atravesaron el Paraná se convirtieron en símbolo de soberanía nacional Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

Su colección reúne proyectiles, herrajes, piezas de uniformes y elementos metálicos encontrados en la zona. Entre los objetos más significativos se encuentra parte de la baranda de madera de una embarcación hundida durante la batalla, acompañada por un pequeño cañón de desembarco.

El parque también posee monumentos, monolitos y espacios de interpretación histórica que permiten reconstruir aquel episodio ocurrido sobre las aguas del Paraná.

De campo de batalla a reserva natural

Además de su importancia histórica, la zona funciona como reserva municipal y refugio de vida silvestre. Sus senderos atraviesan barrancas, humedales y sectores de bosque nativo donde pueden observarse distintas aves y especies del nordeste bonaerense.

El río Paraná fue escenario de una de las resistencias más recordadas de la historia argentina Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En 1974, el 20 de noviembre fue establecido como Día de la Soberanía Nacional en homenaje a quienes participaron de aquella defensa. Con el tiempo, las cadenas tendidas sobre el Paraná se convirtieron en una de las imágenes más poderosas de la resistencia argentina.

A 181 años del combate, la Vuelta de Obligado continúa narrando esa historia desde el mismo escenario. Entre el río, las barrancas y los objetos recuperados permanece el recuerdo del día en que un grupo de defensores enfrentó a dos potencias mundiales e intentó cerrar el Paraná con tres cadenas.