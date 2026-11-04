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En 1913, Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, recorrió la Patagonia con el Perito Moreno: viajó a caballo, navegó entre lagos y llegó a Bariloche

El antiguo mandatario atravesó lagos, bosques y caminos casi intransitables acompañado por el Perito Moreno. Su paso por Bariloche dejó una huella vinculada con la conservación de la naturaleza.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Theodore Roosevelt
Roosevelt había sido presidente de Estados Unidos Foto: laangosturadigital
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En noviembre de 1913, cuando viajar por la Patagonia representaba una verdadera aventura, una de las figuras políticas más importantes del siglo XX llegó al sur de la Argentina. Se trataba de Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, quien había ocupado la Casa Blanca entre 1901 y 1909.

Roosevelt llegó al país desde Montevideo y desembarcó en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1913. Durante los días siguientes participó de recepciones, conferencias y encuentros institucionales. Sin embargo, su objetivo más ambicioso se encontraba lejos de los salones porteños: pretendía conocer los paisajes de la Patagonia andina.

El recorrido no fue solamente turístico. El antiguo mandatario visitaba Sudamérica en un contexto marcado por el avance del panamericanismo, una política que buscaba fortalecer los vínculos políticos y económicos entre Estados Unidos y los países de la región.

Una peligrosa travesía por lagos y montañas

Después de recorrer ciudades como Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza, Roosevelt cruzó a Chile. Desde allí emprendió un itinerario que incluyó Puerto Varas, el lago Llanquihue, el lago Todos los Santos, Peulla y el paso Pérez Rosales.

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En aquella época no existían las rutas modernas que actualmente conectan la región. Los viajeros debían combinar barcos, caballos, carros y automóviles para avanzar entre bosques, montañas y grandes extensiones prácticamente deshabitadas.

Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt recorrió la Patagonia en 1913 Foto: laangosturadigital

La comitiva estaba integrada por Kermit Roosevelt, hijo del expresidente, su secretario Frank Harper y representantes de los gobiernos argentino y estadounidense. Uno de los acompañantes más importantes fue Francisco Pascasio Moreno, conocido popularmente como el Perito Moreno.

Roosevelt había solicitado especialmente la presencia del explorador argentino. Ambos compartían un profundo interés por la naturaleza y por la creación de políticas destinadas a proteger grandes espacios naturales.

La llegada de Theodore Roosevelt a Bariloche

El 30 de noviembre de 1913, Roosevelt llegó a la zona del Nahuel Huapi después de atravesar parte del sistema lacustre desde Chile. Su aparición causó una enorme conmoción entre los habitantes de Bariloche, que entonces era una pequeña población formada principalmente por construcciones de madera.

La ciudad había sido fundada oficialmente apenas once años antes. Recibir a un expresidente de Estados Unidos representaba un acontecimiento extraordinario para una comunidad rodeada de caminos precarios y con escasas conexiones con el resto del país.

Theodore Roosevelt
El expresidente estadounidense durante su viaje por Sudamérica Foto: ffyh.unc.edu

Roosevelt quedó impactado por el paisaje y por el carácter de los pobladores. Durante su breve permanencia describió a Bariloche como una “avanzada de la civilización” y comparó a sus habitantes con los pioneros de las antiguas fronteras del oeste norteamericano.

Theodore Roosevelt
El viaje combinó caballos, automóviles y embarcaciones Foto: laangosturadigital

Para garantizar su traslado, las autoridades argentinas organizaron un operativo excepcional. Una cuadrilla integrada por presos de la cárcel de Neuquén trabajó en la preparación de un camino de más de 400 kilómetros, desde Senillosa hasta Bariloche, pasando por Mencué y Pilcaniyeu.

También fueron enviados tres automóviles Mercedes y un vehículo FN de fabricación belga. Según las reconstrucciones históricas, estuvieron entre los primeros automóviles que llegaron a Bariloche.

El vínculo entre Roosevelt y el Perito Moreno

Las conversaciones entre Roosevelt y Moreno tuvieron una importancia que superó el viaje. El estadounidense había impulsado políticas de conservación durante su presidencia, mientras que el explorador argentino promovía la protección de los bosques, lagos y montañas patagónicas.

En 1903, Moreno había donado tierras cercanas al lago Nahuel Huapi para que fueran preservadas. Aquella decisión se convirtió en uno de los antecedentes fundamentales de la creación de los parques nacionales argentinos.

Theodore Roosevelt
El viaje combinó caballos, automóviles y embarcaciones Foto: laangosturadigital

La visita de Roosevelt duró apenas unas horas, pero ocurrió en un momento decisivo para la región. La Patagonia comenzaba a ser incorporada a los proyectos turísticos, territoriales y conservacionistas del Estado.

A 113 años de aquella travesía, las fotografías del expresidente estadounidense frente a los lagos y montañas todavía permiten reconstruir el día en que una de las figuras más poderosas de su época llegó a un territorio remoto, quedó maravillada con su naturaleza y dejó una marca inesperada en la historia de Bariloche.

HistoriaPatagonia
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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