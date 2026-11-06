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Tiene más de 130 años, sobrevivió a un terremoto y guarda el bastón que San Martín entregó antes de cruzar los Andes

La Basílica de San Francisco conserva una de las reliquias más personales del Libertador. El templo perdió sus torres durante un sismo y guarda los restos de parte de la familia del prócer.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La Basílica de San Francisco
Uno de los principales sitios sanmartinianos de Mendoza Foto: Instagram @ngfederaltv
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En pleno centro de Mendoza, frente a la plaza San Martín, se levanta un edificio que reúne religión, arquitectura e historia argentina. Se trata de la Basílica de San Francisco, inaugurada a fines del siglo XIX y convertida en uno de los principales sitios sanmartinianos de la provincia.

La iglesia que nació después de la destrucción de Mendoza

La historia de los franciscanos en Mendoza comenzó a fines del siglo XVII. Después de la expulsión de los jesuitas, ocurrida en 1767, la orden recibió el antiguo templo de la Compañía de Jesús, ubicado en la esquina de las actuales calles Ituzaingó y Beltrán.

Aquel edificio quedó relacionado con la campaña libertadora porque allí se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo. Pero el 20 de marzo de 1861, uno de los terremotos más destructivos de la historia argentina arrasó buena parte de Mendoza y redujo el templo a ruinas.

La Basílica de San Francisco
La Basílica de San Francisco, un tesoro histórico de Mendoza Foto: Instagram @ngfederaltv

Los franciscanos debieron trasladarse hasta instalarse definitivamente en la esquina de avenida España y Necochea. En 1875 se colocó la piedra fundamental de la nueva basílica, inaugurada en 1893. Fue uno de los grandes templos construidos durante la reconstrucción de la ciudad.

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El bastón que San Martín entregó antes del Cruce de los Andes

El mayor tesoro histórico del templo se encuentra detrás del altar principal. Allí, un pequeño camarín reúne placas, homenajes y reliquias vinculadas con la campaña libertadora.

Entre ellas sobresale el bastón de mando de José de San Martín, fabricado en madera de palisandro y decorado con un topacio en la empuñadura. La pieza permanece protegida dentro de un cofre preparado especialmente para su exhibición.

La Basílica de San Francisco
El templo conserva el bastón de mando de José de San Martín L Foto: Instagram @ngfederaltv

La historia comenzó el 5 de enero de 1817, pocos días antes de que el Ejército de los Andes iniciara el cruce de la Cordillera. Durante una ceremonia realizada en Mendoza, San Martín proclamó a la Virgen del Carmen de Cuyo Patrona y Generala del Ejército de los Andes.

El gesto tenía un enorme valor simbólico: el general colocaba a la imagen por encima de su propia autoridad militar. Después de las campañas en Chile, regresó a Mendoza y, el 12 de agosto de 1818, entregó definitivamente su bastón como agradecimiento por la protección atribuida durante las victorias patriotas.

El terremoto que le quitó las torres a la basílica

La nueva construcción tampoco logró escapar de los movimientos sísmicos. El 17 de diciembre de 1920, el llamado terremoto de Lavalle provocó importantes daños y afectó especialmente las torres y el campanario.

El diseño original incluía dos torres laterales y una estructura central más elevada. Después del sismo, las partes dañadas debieron demolerse y nunca fueron reconstruidas. Por eso, la fachada actual luce más baja y sobria que la proyectada originalmente.

A pesar de esas pérdidas, el edificio continuó funcionando. Más tarde fue reconocido como Monumento Histórico Nacional por su arquitectura y por las reliquias sanmartinianas que conserva.

El mausoleo de la hija y la nieta de San Martín

A la izquierda de la entrada se encuentra otro rincón fundamental. Un mausoleo conserva los restos de Mercedes Tomasa de San Martín, su esposo, Mariano Severo Balcarce, y la hija mayor del matrimonio, María Mercedes Balcarce.

Los tres murieron en Francia y sus restos fueron trasladados a Mendoza en 1951. La elección de la provincia tuvo una razón profunda: Mercedes había nacido allí el 24 de agosto de 1816, mientras su padre organizaba la expedición que cambiaría la historia sudamericana.

Los restos de la familia de San Martín en Mendoza Foto: Wikipedia

La basílica reúne distintos momentos de una misma historia. Conserva la imagen que acompañó al Ejército de los Andes, el bastón entregado por San Martín y los restos de parte de su familia.

En medio del movimiento cotidiano mendocino, el templo funciona como un inesperado archivo de la Independencia. Sobrevivió a terremotos, perdió sus torres y atravesó más de un siglo de transformaciones, pero todavía guarda un objeto que el Libertador sostuvo antes de cambiar el destino de América. Su legado atrae visitantes de todo el país.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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