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En 1852, Rosas perdió Caseros y se exilió 25 años en Inglaterra: la versión que asegura que se reunió con el Papa Pío IX y recibió un clavo de plata

Tras perder el poder, Juan Manuel de Rosas abandonó la Argentina y comenzó una nueva vida en Europa. Una historia poco conocida sostiene que mantuvo una audiencia con el pontífice acompañado por un antiguo aliado. Sin embargo, el supuesto encuentro todavía genera interrogantes.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Juan Manuel de Rosas
Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y exiliado en Inglaterra desde 1852 Foto: archivo
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La historia argentina conserva episodios que, casi dos siglos después, continúan despertando curiosidad. Uno de ellos involucra a Juan Manuel de Rosas y al Papa Pío IX, dos figuras que mantuvieron vínculos durante el siglo XIX y que, según una versión histórica, habrían llegado a encontrarse personalmente.

Todo adquirió un nuevo significado después del 3 de febrero de 1852, cuando Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros y debió abandonar la Argentina. El antiguo gobernador de Buenos Aires terminó instalándose en Inglaterra, donde pasó los últimos 25 años de su vida.

Sin embargo, un relato sostiene que Rosas habría mantenido una audiencia con Pío IX acompañado por el general Pascual Echagüe. Según esa versión, el pontífice les habría entregado dos reproducciones de un clavo de Cristo realizadas en plata.

La derrota de 1852: cómo Rosas pasó de gobernar Buenos Aires a exiliarse en Inglaterra

Juan Manuel de Rosas nació el 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires y gobernó la provincia entre 1829 y 1832 y nuevamente desde 1835 hasta 1852.

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Durante su segundo mandato concentró amplias facultades políticas y ejerció una enorme influencia sobre las provincias de la Confederación Argentina.

Su predominio terminó cuando Justo José de Urquiza lo derrotó en Caseros, el 3 de febrero de 1852.

Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852
Batalla de Casero el 3 de febrero de 1852

Rosas buscó protección británica y abandonó el país a bordo del buque Conflict. Finalmente se estableció en Southampton, donde llevó una vida muy diferente de la que había conocido en Buenos Aires.

Se instaló en una propiedad rural conocida como Burgess Farm, donde se dedicó a actividades agropecuarias. Murió el 14 de marzo de 1877, a los 83 años, sin regresar a la Argentina.

Quién fue Pío IX, el papa que había recorrido la Argentina en 1824

El vínculo entre ambos tiene un detalle sorprendente: el futuro pontífice había visitado el territorio argentino décadas antes de llegar al Vaticano.

Giovanni Maria Mastai Ferretti nació el 13 de mayo de 1792 en Senigallia, Italia, y fue ordenado sacerdote en 1819.

Pionono
Pío IX visitó Argentina en 1824 Foto: Wikipedia

En 1824 llegó a Buenos Aires como integrante de una misión eclesiástica encabezada por Giovanni Muzi. Durante aquel viaje recorrió Luján, Córdoba, San Luis y Mendoza, antes de continuar hacia Chile.

El 16 de junio de 1846 fue elegido papa con el nombre de Pío IX. Su pontificado se extendió durante casi 32 años, hasta febrero de 1878.

Las cartas entre Rosas y Pío IX: los documentos que prueban su relación

Aunque el encuentro personal continúa siendo discutido, la relación política y religiosa entre Rosas y Pío IX dejó documentos escritos.

El 18 de abril de 1847, Rosas envió una comunicación al pontífice defendiendo su autoridad sobre las relaciones exteriores de la Confederación.

Posteriormente, el 29 de junio de 1850, Pío IX dirigió una carta a Rosas sobre cuestiones relacionadas con la organización eclesiástica.

En 1851 llegó a Buenos Aires el delegado apostólico Ludovico Besi, aunque su misión encontró obstáculos políticos.

El supuesto encuentro entre Rosas y Pío IX: la historia de los dos clavos de plata

La versión más llamativa aparece en reconstrucciones sobre Pascual Echagüe, antiguo gobernador de Entre Ríos y Santa Fe y aliado de Rosas.

Según un relato recogido por el historiador José María Funes en 1963, ambos habrían mantenido una entrevista con Pío IX durante su paso por Europa.

Casa de Rosas durante el exilio en Southampton
Casa de Rosas durante el exilio en Southampton

El pontífice les habría entregado dos reproducciones de un clavo de Cristo realizadas en plata, acompañadas por una inscripción conmemorativa.

Una de aquellas piezas habría quedado vinculada con los descendientes de la familia Zavalla-Echagüe.

Sin embargo, no existe una fecha comprobada de la audiencia ni documentación vaticana concluyente que confirme el encuentro. Tampoco se ha podido reconstruir con certeza un supuesto viaje de Rosas hasta Roma.

De 1852 a 1877: los últimos 25 años de Rosas y su vínculo con el Vaticano

Durante su exilio, Rosas conservó sus convicciones religiosas y pidió recibir sepultura en el cementerio católico de Southampton.

Otros argentinos sí mantuvieron encuentros documentados con Pío IX: Domingo Faustino Sarmiento lo visitó en Roma en 1847 y Juan Bautista Alberdi fue recibido en 1856.

Daguerrotipo de Juan Manuel de Rosas
Daguerrotipo de Juan Manuel de Rosas

Rosas, en cambio, murió en Inglaterra en 1877, apenas once meses antes del pontífice.

Así, una historia que comenzó con cartas documentadas en 1847 y continuó con el exilio de 1852 dejó un interrogante que persiste: si Rosas realmente llegó a entrevistarse con Pío IX o si aquella audiencia fue incorporada posteriormente a su leyenda.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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