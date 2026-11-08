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En 1853, un fraile de 27 años pronunció un sermón histórico en Catamarca: 173 años después, Milei recordó ante León XIV al hombre cuyo corazón fue robado 2 veces

Fray Mamerto Esquiú fue maestro, diputado y obispo, pero alcanzó notoriedad con un sermón que marcó la historia argentina. Su figura volvió a escena durante el discurso de Javier Milei ante León XIV.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fray Mamerto Esquiú
Fray Mamerto Esquiú, el Orador de la Constitución Nacional Foto: Argentina.gob.ar.
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El 9 de julio de 1853, en una Argentina atravesada por enfrentamientos, un sacerdote de apenas 27 años subió al púlpito de la Iglesia Matriz de Catamarca. Su nombre era Fray Mamerto Esquiú y estaba por pronunciar un sermón decisivo para la organización política de la naciente Argentina.

En vez de cuestionar la nueva Constitución, llamó a respetarla para garantizar la paz. 173 años después, Javier Milei recordó su legado ante el papa León XIV, el 8 de noviembre de 2026.

El discurso de 1853 que convirtió a Esquiú en el Orador de la Constitución

La Constitución Nacional fue sancionada el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, bajo el liderazgo de Justo José de Urquiza. Pero su aprobación no terminó los conflictos: Buenos Aires permanecía separada de la Confederación y existían resistencias a varias disposiciones, entre ellas la libertad de cultos.

La primera Constitución se redactó en 1853
La primera Constitución se redactó en 1853

En Catamarca, el gobernador Pedro José Segura le encargó a Esquiú un discurso para la ceremonia de jura del texto constitucional. El sacerdote, sin embargo, defendió la necesidad de aceptar el nuevo orden institucional, incluso cuando hubiera desacuerdos con sus artículos.

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Su mensaje quedó asociado a una frase que atravesó generaciones: “Sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad”. Desde entonces, sería conocido como el Orador de la Constitución.

En 1854, el Gobierno nacional ordenó difundir sus sermones

Sus palabras trascendieron Catamarca. El 2 de mayo de 1854, el Gobierno nacional dispuso publicar dos discursos de Esquiú: el de julio de 1853 y otro pronunciado el 28 de marzo de 1854, relacionado con la instalación de las autoridades constitucionales.

Su posición era significativa: el religioso no sostenía que cada artículo fuera perfecto, sino que un país necesitaba leyes e instituciones estables para dejar atrás las disputas armadas. Por eso su nombre perduró en la historia argentina.

De una infancia marcada por la enfermedad a la enseñanza a los 19 años

Mamerto de la Ascensión Esquiú nació el 11 de mayo de 1826, en San José de Piedra Blanca, Catamarca. Fue uno de seis hermanos y, según su biografía religiosa, estuvo gravemente enfermo al nacer. Su madre prometió vestirlo con el hábito franciscano si sobrevivía.

Fray Mamerto Esquiú
El fraile que hizo historia en Catamarca en 1853 Foto: Argentina.gob.ar.

A los 10 años ingresó al convento de Catamarca y a los 19 ya enseñaba filosofía. Fue ordenado sacerdote el 18 de octubre de 1848 y celebró su primera misa en mayo de 1849.

También intervino en la vida pública provincial como diputado y consejero de Gobierno. Más adelante viajó a Bolivia, Perú, Ecuador, Roma y Tierra Santa. Aunque se mostró reticente a asumir altos cargos, en 1880 fue consagrado obispo de Córdoba.

Murió a los 56 años y su corazón fue robado dos veces

El 10 de enero de 1883, Esquiú murió en la posta de El Suncho, Catamarca, cuando regresaba de una visita pastoral. Tenía 56 años. Sus restos descansan en la Catedral de Córdoba, pero su corazón fue conservado por separado como reliquia.

Fray Mamerto Esquiú
La casa natal de Fray Mamerto Esquiú en Catamarca Foto: Instagram @casadecatamarca

El 30 de octubre de 1990, esa reliquia fue robada del convento de San Francisco de Catamarca y luego apareció sobre el techo del edificio. El 22 de enero de 2008, volvió a desaparecer: alguien rompió su protección de vidrio y la sustrajo. Esta vez, no fue recuperada.

De la beatificación al recuerdo de Milei ante León XIV

Esquiú fue beatificado el 4 de septiembre de 2021 en su Catamarca natal, después de que la Iglesia reconociera un milagro atribuido a su intercesión.

Ceremonia de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú
Ceremonia de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú

En 2026, año del bicentenario de su nacimiento, León XIV destacó su compromiso con la reconciliación en una carta. Meses después, Milei lo mencionó en su discurso ante el pontífice.

Así, aquel fraile que defendió la Constitución en una Argentina dividida volvió a ocupar un lugar en la conversación pública 173 años después de su histórico sermón.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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